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- Agnipariksha: అగ్నిపరీక్ష కంటెస్టెంట్లు ఫైనల్.. బిగ్ బాస్ హౌజ్కి వెళ్లే కామనర్స్ వీళ్లే?
Agnipariksha: అగ్నిపరీక్ష కంటెస్టెంట్లు ఫైనల్.. బిగ్ బాస్ హౌజ్కి వెళ్లే కామనర్స్ వీళ్లే?
బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 వచ్చే ఆదివారం ప్రారంభం కాబోతుంది. ఈ నేపథ్యంలో కొందరు సెలబ్రిటీల పేర్లు వినిపిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు కామనర్స్ పేర్లు కూడా తెరపైకి వచ్చాయి.
బిగ్ బాస్ ప్రోమో అదిరింది
బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 త్వరలో స్టార్ట్ కాబోతుంది. దీనికి సంబంధించిన హడావుడి ప్రారంభమైంది. తెలుగు షోకి నాగార్జున హోస్ట్ గా వ్యవహరిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. లేటెస్ట్ గా నలుగురు(తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం) హోస్ట్ లతో కలిసి విడుదల చేసిన ప్రోమో ఆసక్తికరంగా సాగింది. నలుగురికి నాలుగు రకాల టిఫిన్స్ తీసుకొచ్చారు సర్వెంట్. మొదట వ్యతిరేకించి ఆ తర్వాత టేస్ట్ ని ఎంజాయ్ చేశారు. ఈ ప్రోమో బిగ్ బాస్ పై ఆసక్తిని పెంచింది. ఈ సారి షోలో కూడా అలాంటి సర్ప్రైజ్లు ఉంటాయనే విషయాన్ని వెల్లడించారు.
బిగ్ బాస్ తెలుగు 10లోకి రాబోతున్న సెలబ్రిటీలు వీరే
ఈ నేపథ్యంలో బిగ్ బాస్ తెలుగు 10వ సీజన్ ప్రారంభానికి ఇంకా ఆరు రోజులే ఉంది. సెప్టెంబర్ 1న(ఆదివారం) నుంచి ప్రారంభం కానుంది. ఇప్పటికే సెలబ్రిటీ కంటెస్టెంట్ల ఎంపిక జరిగిందని సమాచారం. ఈ సారి పలువురు క్రేజీ కంటెస్టెంట్లు రాబోతున్నారట. ఇందులో కమెడియన్లు, టీవీ నటీమణులు ఉన్నారు. కామెడీకి, గ్లామర్కి ప్రయారిటీ ఇచ్చారట. ఓ హీరో కూడా రాబోతున్నాడు. వారిలో త్రిగుణ్, రాకింగ్ రాకేష్, రామ్ ప్రసాద్, దేబ్జానీ, టెంపర్ వంశీ, కృష్ణుడు, జబర్దస్త్ నరేష్ వంటి వారు రాబోతున్నారని సమాచారం. అలాగే చైత్ర రాయ్, జ్యోతి, ముఖేష్ గౌడ వంటి వారు రాబోతున్నారని అంటున్నారు. దీంతో ఈ షోపై ముందు నుంచే ఆసక్తి ఏర్పడింది.
అగ్నిపరీక్ష నుంచి ఎంపికైన కామనర్స్
ఇక అగ్నిపరీక్ష నుంచి ఎవరు రాబోతున్నారనేది సస్పెన్స్ గా మారింది. ప్రస్తుతం ఓటింగ్ ప్రక్రియ జరుగుతుంది. వచ్చిన ఓట్లని బట్టి ఫైనల్ కంటెస్టెంట్లని ఎంపిక చేస్తారు. అయితే కొంతమంది పేర్లు ప్రధానంగా వినిపిస్తున్నాయి. రోహిత్, రాజాకుమారి, అమన్, చరణ్, సింగర్ ఝాన్సీ, శ్రిష్టి, షాలిని వంటి కామనర్స్ పేర్లు ప్రధానంగా వినిపిస్తున్నాయి. వీరిలో ఎవరు వస్తారనేది సస్పెన్స్ గా మారింది. బిగ్ బాస్ ఓపెనింగ్ రోజు వీరిని రివీల్ చేయనున్నారు. అయితే ఇప్పుడు లీక్ అయిన సమాచారం మేరకు ఒక కంటెస్టెంట్ ఇప్పటికే ఓకే అయ్యిందట.
సింగర్ ఝాన్సీతోపాటు ఫైనల్ అయ్యింది వీళ్లేనా?
సింగర్ ఝాన్సీ.. అగ్నిపరీక్ష నుంచి ఎంపికైందని తెలుస్తోంది. తను బిగ్ బాస్ హౌజ్లోకి వెళ్లేందుకు ఆల్మోస్ట్ ఓకే అయ్యిందని సమాచారం. రైతుగా, సింగర్గా ఆమె ఆకట్టుకుంటోంది. యూట్యూబ్లో ఇప్పటికే ఫేమస్ అయ్యింది. ఇప్పుడు అగ్నిపరీక్షలో తనదైన ఆటతో, సమాధానాలతో ఆకట్టుకుంది ఝాన్సీ. అయితే రైతు అనే కార్డ్ వాడుతుందనే విమర్శలు వచ్చాయి. కానీ వాటిని తిప్పికొడుతూ ముందుకు సాగుతుంది. ఇప్పుడు చివరి మెట్టు వరకు చేరిందని, బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 హౌజ్లోకి కూడా ఆమె వెళ్తుందని తెలుస్తోంది. ఝాన్సీ ఓకే అయితే మరో రైతు బిడ్డగా హౌజ్లో రచ్చ చేయబోతుందని చెప్పొచ్చు. ఝాన్సీతోపాటు రోహిత్, అమన్, చరణ్, శ్రిష్టిలు కూడా కన్ఫమ్ అని సమాచారం. షాలిని పేరు కూడా వినిపిస్తోంది. ఈ సారి ఆరుగురు కామనర్స్ ని హౌజ్లోకి పంపే అవకాశం కనిపిస్తుంది.