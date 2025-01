రష్మిక మందన్న హవా: 3 సినిమాలతో IMDb రికార్డ్!

రష్మిక మందన్న తన మూడు చిత్రాలతో IMDb 2025లో అత్యధికంగా ఎదురుచూస్తున్న భారతీయ చిత్రాల జాబితాలో చోటు సంపాదించుకుంది. సికిందర్, ఛావా, థమ చిత్రాలతో ఆమె అభిమానులను అలరించనుంది.

Rashmika Mandanna



ఒక సాధారణ హీరోయిన్‌గా కెరీర్ ప్రారంభించిన రష్మిక, బ్యాక్ టు బ్యాక్ హిట్లతో నేషనల్ క్రష్‌గా మారారు. తెలుగు, కన్నడ, బాలీవుడ్ వంటి వివిధ భాషల్లో నటిస్తూ దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందారు. రష్మిక ఇప్పుడు తను ప్రధాన పాత్రలో నటించిన మూడు చిత్రాలతో IMDb లిస్ట్ లో టాప్ లోకి చేరుకుంది.

IMDb 2025లో అత్యధికంగా ఎదురుచూస్తున్న భారతీయ సినిమాల లిస్ట్ (IMDb’s list of the Most Anticipated Indian Movies of 2025 ) లో 3 సినిమాలు రష్మికవే ఉండటం మామూలు విషయం కాదు.