ఏకంగా ప్యాంటు లేకుండా... నిహారిక తెగింపుకు తిట్టుకుంటున్న మెగా ఫ్యాన్స్!

నిహారిక అంతకంతకు గ్లామర్ డోస్ పెంచుతుండగా మెగా ఫ్యాన్స్ నొచ్చుకుంటున్నారు. కొంచెం పద్దతిగా ఉండు అంటూ సలహా ఇస్తున్నారు.mega daughter niharika goes bold fans not happy with her look ksr

నిహారిక లేటెస్ట్ ఫోటో షూట్ వైరల్ అవుతుంది. ఏకంగా ప్యాంటు లేకుండా కెమెరా ముందుకు వచ్చింది. డెనిమ్ టాప్ ధరించిన నిహారిక లుక్ బోల్డ్ గా ఉంది. 360 కోణంలో అందాల విందు చేసింది.



కాగా 'డెడ్ పిక్సెల్స్' టైటిల్ తో నిహారిక ఓ వెబ్ సిరీస్ చేశారు. హాట్ స్టార్ లో మే 19 నుండి ఇది స్ట్రీమ్అవుతుంది. డెడ్ పిక్సెల్స్ సిరీస్ ఓ వీడియో గేమ్ ఆధారంగా తెరకెక్కింది. ఆన్లైన్ గేమ్స్ యూత్ ని ఊపేస్తున్నాయి. ఈ గేమ్ పార్టనర్స్ లైఫ్ పార్టనర్స్ గా కూడా మారిపోతున్నారు. ఆ కాన్సెప్ట్ తో డెడ్ పిక్సెల్స్ తెరకెక్కింది.

నిహారిక ఈ సిరీస్లో గాయత్రి అనే రోల్ చేశారు. తనతో పాటు ఆన్లైన్ గేమ్ ఆడే పాత్రల్లో అక్షయ్ లాగుసాని, వైవా హర్ష నటించారు. ఇద్దరి వ్యక్తులను ఇష్టపడే అమ్మాయిగా నిహారిక క్యారెక్టర్ చూపించారు. నిహారిక ఓ డైలాగ్ చెప్పారు. 'రోషన్ ఇన్ బెడ్... భార్గవ్ ఇన్ మైండ్' అని నిహారిక చెప్పిన బోల్డ్ డైలాగ్ వైరల్ అవుతుంది. ఈ సిరీస్ ప్రమోషన్స్ లో నిహారిక పాల్గొంటున్నారు.



కొద్దిరోజులుగా నిహారిక విడాకులు వార్తలు హల్చల్ చేస్తున్నాయి. నిహారిక-వెంకట చైతన్య ఈ మధ్య కాలంలో కలిసినదాఖలాలు. లేవు. మార్చిలో వెంకట చైతన్య పెళ్లి ఫోటోలు డిలీట్ చేసిన నేపథ్యంలో ఈ పుకార్లు తెరపైకి వచ్చాయి. ఈ వాదనలకు బలం చేకూర్చుతూ నిహారిక సైతం పెళ్లి ఫోటోలు ఇంస్టాగ్రామ్ నుండి తొలగించారు. నిహారిక-వెంకట చైతన్య విడాకులు ఖాయమేనని చిత్ర వర్గాలు గట్టిగా నమ్ముతున్నాయి.