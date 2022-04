15ఏళ్లకే శీలం పోగొట్టుకున్న రణబీర్ వేట కూరలు తిన్నాడు.. అలియాతో కాపురం మాత్రం పప్పు తిన్నట్లే  

బాలీవుడ్ వివాదాస్పద క్రిటిక్ రన్బీర్ కపూర్-అలియా భట్ మ్యారేజ్ పై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. రన్బీర్ కపూర్ శీలాన్ని శంకిస్తూ దారుణమైన ట్వీట్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఆ ట్వీట్ వైరల్ గా మారింది.



Ranbir Kapoor-Alia Bhatt

అయితే వివాదాస్పద ఫిల్మ్ క్రిటిక్ కమల్ ఆర్ ఖాన్ దారుణమైన కామెంట్స్ చేశారు. తన ట్వీట్ లో రన్బీర్ వ్యక్తిత్వాన్ని కించపరిచేలా కామెంట్స్ చేశారు. కమల్ ఆర్ ఖాన్ తన ట్వీట్ లో... 15 ఏళ్లకే తన వర్జినిటీ కోల్పోయినట్లు రన్బీర్ కపూర్ స్వయంగా చెప్పాడు. అనే ఆ వయసులోనే మటన్, రసగుల్లా వంటి రుచికరమైన పదార్థాలు అనుభవించాడు.



అలియాను వివాహం చేసుకోవడం ద్వారా అతడు ఇకపై చప్పటి పప్పు తినబోతున్నట్లు నిరూపించుకున్నాడు... అంటూ తన ట్వీట్ లో కామెంట్ చేశారు. జీవితంలో ఎందరో సుందరాంగులతో డేటింగ్ చేసిన రన్బీర్ కి అలియా కేవలం పప్పుతో సమానం అన్నట్లు ఆయన పరోక్షంగా అభివర్ణించాడు.

రన్బీర్ గత జీవితాన్ని, అఫైర్స్ ఉద్దేశిస్తూ కమల్ ఆర్ ఖాన్ ఇలా ట్వీట్ చేశారు. బాలీవుడ్ లవర్ బాయ్ గా రన్బీర్ కపూర్ అనేక మంది స్టార్ హీరోయిన్స్ తో అఫైర్స్ నడిపారు. కత్రినా, దీపికా, ప్రియాంక చోప్రాతో పాటు అనేక మంది స్టార్ హీరోయిన్స్ ఈ లిస్ట్ లో ఉన్నారు. వాళ్ళ అందంతో పోల్చుకుంటే అలియా చాల తక్కవు, ఆమె పప్పుతో సమానం అని అర్థం వచ్చేలా కమల్ ఆర్ ఖాన్ ట్వీట్ ఉంది.



ఇప్పటికైనా ప్రేమించిన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్న రన్బీర్ కపూర్ ని పొగడాల్సింది పోయి.. ఇలాంటి కామెంట్స్ చేయడం అసందర్భం అనాలి. బాలీవుడ్ లో ఈ అఫైర్స్ చాలా సాధారణం. కెరీర్ కోసమో, మనసుకు నచ్చో చాలా మంది అఫైర్స్ నెరుపుతూ ఉంటారు. కాగా గతంలో కూడా కమల్ ఆర్ ఖాన్ అలియా-రన్బీర్ పెళ్లిపై కామెంట్ చేశారు. వివాహం చేసుకున్నా కానీ వారు విడాకులు తీసుకొని విడిపోతారని ట్వీట్ చేశారు.