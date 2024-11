ఆస్ట్రేలియాలోని పెర్త్ స్టేడియం వేదికగా జరిగిన తొలి టెస్టు క్రికెట్ మ్యాచ్‌లో 8 వికెట్లు పడగొట్టిన భారత జట్టు ఫాస్ట్ బౌలర్ జ‌స్ప్రీత్ బుమ్రా ఐసీసీ ర్యాంకింగ్స్ లో అగ్ర‌స్థానంలోకి వ‌చ్చాడు.

ICC Rankings

బోర్డ‌ర్ గ‌వాస్క‌ర్ ట్రోఫీలో భాగంగా భార‌త్-ఆస్ట్రేలియా జ‌ట్లు ఐదు మ్యాచ్ ల టెస్టు సిరీస్ ను ఆడుతున్నాయి. ఇటీవలే ఆస్ట్రేలియాతో తొలి టెస్టు మ్యాచ్ ముగిసిన త‌ర్వాత‌ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మండలి (ఐసీసీ) ఆటగాళ్ల ర్యాంకింగ్స్‌ను విడుదల చేసింది. పెర్త్ వేదిక‌గా ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో చాలా మంది టాప్ ప్లేయర్లు ఆకట్టుకునే ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు. దీంతో ఐసీసీ టెస్టు ర్యాకింగ్స్ లో కూడా చాలా మంది ఆటగాళ్లు చెప్పుకోదగ్గ స్థానాలు మెరుగుప‌డ్డారు.

Indian star pacer Bumrah is at the top

అగ్ర‌స్థానంలో భార‌త స్టార్ పేస‌ర్ బుమ్రా ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన తొలి మ్యాచ్‌లో భారత జట్టుకు నాయకత్వం వహించిన ఫాస్ట్ బౌలర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 5 వికెట్లు పడగొట్టి ఆస్ట్రేలియాను మట్టికరిపించాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్‌లో ఆస్ట్రేలియా జట్టు కేవలం 104 పరుగులకే కుప్పకూలింది. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లోనూ బుమ్రా తన దూకుడును ప్రదర్శించి 3 వికెట్లు పడగొట్టాడు. రెండు ఇన్నింగ్స్‌లలో కలిపి 8 వికెట్లు తీసి భారత్ విజయంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించాడు. 8 వికెట్లతో అద్భుత ప్ర‌ద‌ర్శ‌న చేసిన‌ బుమ్రా మరోసారి టెస్టు క్రికెట్ బౌలర్ల జాబితాలో అగ్రస్థానంలో నిలిచాడు. అతని తర్వాత దక్షిణాఫ్రికాకు చెందిన రబడ 2వ స్థానంలో, హేజిల్‌వుడ్ 3వ స్థానంలో, అశ్విన్, రవీంద్ర జడేజా వరుసగా 4, 7వ స్థానంలో ఉన్నారు.



ICC Rankings

రెండో స్థానంలో యంగ్ ఇండియ‌న్ ఓపెన‌ర్ య‌శ‌స్వి జైస్వాల్ ఆస్ట్రేలియాతో తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో ఎలాంటి పరుగులు చేయ‌ని య‌శ‌స్వి జైస్వాల్ రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో బాధ్యతాయుతమైన ఆటతీరును కనబరిచాడు. అద్భుత‌మైన సెంచ‌రీతో (161 పరుగులు) ప్రత్యర్థి బౌలర్లను గడగడలాడించాడు. అద్భుతమైన ఆటతీరుతో బ్యాట్స్‌మెన్ ర్యాంకింగ్స్‌లో యశస్వి జైస్వాల్ 2 స్థానాలు ఎగబాకి రెండో స్థానానికి చేరుకున్నాడు. బ్యాట్స్‌మెన్‌ల జాబితాలో రిషబ్ పంత్ (రిషబ్ పంత్) 6వ స్థానంలో కొనసాగుతుండగా, తొలి మ్యాచ్‌లో సెంచరీ సాధించిన రన్ మెషీన్ విరాట్ కోహ్లీ (విరాట్ కోహ్లీ) 9 స్థానాలు మెరుగుపడి 13వ స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు.

ICC Rankings Virat Kohli

టెస్ట్ ఆల్ రౌండర్ ర్యాంకింగ్స్ లో జ‌డేజా టాప్ ఆల్‌రౌండర్ల ర్యాంకింగ్స్‌లో భారత్‌కు చెందిన స్టార్ క్రికెట‌ర్ రవీంద్ర జడేజా 423 పాయింట్లతో అగ్రస్థానంలో ఉన్నాడు. అలాగే, రవిచంద్రన్ అశ్విన్ 290 పాయింట్లతో 2వ స్థానంలో, అక్షర్ పటేల్ 239 పాయింట్లతో 8వ స్థానంలో ఉన్నారు.

ICC Rankings

భారత్ మొదటి స్థానంలో భార‌త్.. ప్రపంచ టెస్ట్ ఛాంపియన్‌షిప్ ( వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్‌షిప్ 2025 )లో భారత జట్టు మరోసారి మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. ఆస్ట్రేలియాపై 295 పరుగుల భారీ తేడాతో విజయాన్ని నమోదు చేసిన భారత జట్టు మంచి జోరుమీదుంది. రాబోయే మ్యాచ్ ల‌లో కూడా ఇదే ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌తో దూసుకుపోవాల‌ని ప్రణాళిక‌లు సిద్ధం చేసుకుంటోంది. అయితే, ఐసీసీ టెస్ట్ ర్యాంకింగ్స్ లో ఆస్ట్రేలియా టాప్ లో ఉండ‌గా, భార‌త్ రెండో స్థానంలో, సౌతాఫ్రికా మూడో స్థానంలో ఉన్నాయి. ఇక ఐసీసీ వ‌న్డే, టీ20 ర్యాంకింగ్స్ లో భార‌త జ‌ట్టు టాప్ లో ఉంది. రెండో స్థానంలో ఆస్ట్రేలియా ఉంది.

Latest Videos