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- Sun Gochar:సెప్టెంబర్ లో 5 రాశుల జాతకం మారడం పక్కా.. లక్ష్మీదేవి నడుచుకుంటూ వీరి ఇంట్లో అడుగుపెడుతుంది
Sun Gochar:సెప్టెంబర్ లో 5 రాశుల జాతకం మారడం పక్కా.. లక్ష్మీదేవి నడుచుకుంటూ వీరి ఇంట్లో అడుగుపెడుతుంది
Sun Gochar:సెప్టెంబర్ నెలలో సూర్యుడు కన్య రాశిలోకి అడుగుపెడుతోంది. దీని కారణంగా బుధాదిత్య యోగం ఏర్పడుతుంది. దీని కారణంగా, ఐదు రాశుల జాతకం మారిపోనుంది. మరి, ఆ రాశులు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం...
1.వృషభ రాశి..
కెరీర్, వ్యాపారం: మీ నైపుణ్యాలకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆఫీసులో కొత్త బాధ్యతలు దక్కుతాయి. వ్యాపారంలో కొత్త ప్రాజెక్టులు మంచి లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి.
ఆర్థికం, విద్య: మొండి బాకీలు లేదా నిలిచిపోయిన డబ్బు తిరిగి చేతికి అందుతుంది. విద్యార్థులు చదువుపై మంచి శ్రద్ధ కనబరుస్తారు.
వ్యక్తిగత జీవితం & ఆరోగ్యం: ఒంటరిగా ఉన్నవారికి నచ్చిన భాగస్వామి లభించే అవకాశముంది. పాత ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభించి మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.
కర్కాటక రాశి..
ఈ సమయంలో... కర్కాటక రాశివారికి పెండింగ్ పనులన్నీ పూర్తి అవుతాయి.
కెరీర్, వ్యాపారం: ఉన్నతాధికారుల నుండి ప్రత్యేక ప్రశంసలు అందుతాయి. ఇంటర్వ్యూలకు హాజరయ్యే వారికి విజయం ఖాయం. ప్రయాణాల వల్ల వ్యాపారంలో కొత్త మార్గాలు సుగమమవుతాయి.
ఆర్థికం, బంధాలు: ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి కొత్త మార్గాలు కనిపిస్తాయి. తోబుట్టువులు లేదా ఆప్తమిత్రుల సహాయంతో పెద్ద సమస్యలు తీరుతాయి.
ఆరోగ్యం: ఉత్సాహంగా, ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. సమాజంలో మీ గౌరవ ప్రతిష్టలు రెట్టింపవుతాయి.
సింహ రాశి:
ఈ సమయంలో సింహ రాశివారికి ఊహించని ధన లాభం కలుగుతుంది.
కెరీర్, వ్యాపారం: ఈ రాశి అధిపతి సూర్యుడే కావడంతో శుభ ఫలితాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఉద్యోగులకు జీతం పెరుగుదల లేదా ప్రమోషన్ వార్తలు అందుతాయి. పాత కస్టమర్ల ద్వారా వ్యాపారులకు ఊహించని ఆర్డర్లు వస్తాయి.
ఆర్థికం, కుటుంబం: మీ మాట తీరుతో ఇతరులను ఆకట్టుకుంటారు. ఇంట్లో మీ నిర్ణయాలకే ప్రాధాన్యత లభిస్తుంది.
జాగ్రత్తలు: ఖర్చులు పెరిగే అవకాశముంది కాబట్టి అనవసర వ్యయాలను నియంత్రించండి. ఆహారం, నిద్ర విషయంలో నిర్లక్ష్యం వద్దు.
కన్యారాశి:
సొంత రాశిలోనే సూర్యుడు సంచరిస్తున్నాడు కాబట్టి, ఈ రాశివారికి అడుగడుగునా విజయం లభిస్తుంది.
కెరీర్, వ్యాపారం: సూర్యుడు మీ రాశిలోనే సంచరించడం వల్ల ప్రభావవంతమైన వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. పదోన్నతి పొందే సూచనలు స్పష్టంగా ఉన్నాయి. వ్యాపారంలో కొత్త క్లయింట్లు తోడవుతారు.
ఆర్థికం, ప్రేమ: భవిష్యత్తు కోసం మంచి పొదుపు ప్రణాళికలు వేస్తారు. అవివాహితులకు ప్రేమ ప్రతిపాదనలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ఆరోగ్యం: ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. అయితే పని ఒత్తిడి వల్ల కాస్త విరామం తీసుకోవడం మంచిది.
ధనుస్సు రాశి:
ఈ సమయంలో ఈ రాశివారికి హోదా, బాధ్యతలు పెరుగుతాయి
కెరీర్, వ్యాపారం: ఉద్యోగ జీవితంలో చాలా పెద్ద మార్పులు రాబోతున్నాయి. ప్రమోషన్తో పాటు ఉన్నతమైన హోదా దక్కే అవకాశముంది. వ్యాపారవేత్తలకు పెద్ద డీల్స్ కుదురుతాయి.
ఆర్థికం, బంధాలు: తండ్రి లేదా పెద్దల సలహాలతో ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. కుటుంబంలో ప్రశాంతత నెలకొంటుంది.
ఆరోగ్యం: ప్రశాంతత కోసం పని ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడం శ్రేయస్కరం. సమాజంలో పేరు ప్రఖ్యాతులు మారుమోగుతాయి.