AP Minister Ramprasad Reddy Lays Foundation for ₹19 Crore Works in Vijayawada | Asianet News Telugu

AP Minister Ramprasad Reddy Lays Foundation for ₹19 Crore Works in Vijayawada
విజయవాడలోని ఇందిరా గాంధీ స్టేడియంలో ఖేలో ఇండియా పథకం కింద చేపట్టనున్న రూ.19 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ఏపీ మంత్రి రాంప్రసాద్ రెడ్డి మరియు ఎంపీ కేశినేని చిన్నీ పాల్గొన్నారు. స్టేడియం అభివృద్ధి, క్రీడా మౌలిక సదుపాయాల విస్తరణ, యువతకు మెరుగైన అవకాశాల కల్పన లక్ష్యంగా ఈ పనులు చేపడుతున్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ పూర్తయితే విజయవాడలో క్రీడలకు మరింత ప్రోత్సాహం లభించనుంది.
Related Video
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
ఎంటర్టైన్మెంట్
04:18
Now Playing
09:59
Now Playing
08:04
Now Playing
స్పోర్ట్స్
21:58
Now Playing
03:50
Now Playing
03:42
Now Playing
ఆటో
టెక్నాలజీ
03:19
Now Playing
లైఫ్ స్టైల్
02:46
Now Playing
02:43
Now Playing
05:21
Now Playing
ఇతర వీడియోలు
07:44
Now Playing
02:06
Now Playing
04:00
Now Playing