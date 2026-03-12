MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

Food Commission Chairman: సంతకాలు పెట్టి లంచాలకు వస్తున్నారా?

Author : Galam Venkata Rao
Published : Mar 12 2026, 08:00 PM IST
Share this Video

ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ ఫుడ్ కమిషన్ ఛైర్మన్ అనకాపల్లి జిల్లాలోని అంగన్‌వాడీ సెంటర్‌ను అకస్మాత్తుగా తనిఖీ చేశారు. పిల్లలకు అందిస్తున్న ఆహారం, పోషకాహార పథకాల అమలు, కేంద్రంలో ఉన్న సౌకర్యాలను పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా అక్కడి పరిస్థితులపై అధికారులను ప్రశ్నిస్తూ కొన్ని అంశాలపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

Related Video

Food Commission Chairman: సంతకాలు పెట్టి లంచాలకు వస్తున్నారా? | Chitha Vijay Prathap Reddy| Asianet
Now Playing
Food Commission Chairman: సంతకాలు పెట్టి లంచాలకు వస్తున్నారా? | Chitha Vijay Prathap Reddy| Asianet
Nara Lokesh Powerful Speech: ఇంగ్లీష్ లో స్పీచ్ అదరగొట్టినమంత్రి నారా లోకేష్ | Asianet News Telugu
Now Playing
Nara Lokesh Powerful Speech: ఇంగ్లీష్ లో స్పీచ్ అదరగొట్టినమంత్రి నారా లోకేష్ | Asianet News Telugu
పెట్టుబడులను ఆకర్షించే దిశగా అధికారులకు Chandrababu దిశానిర్దేశం | Collectors | Asianet News Telugu
Now Playing
పెట్టుబడులను ఆకర్షించే దిశగా అధికారులకు Chandrababu దిశానిర్దేశం | Collectors | Asianet News Telugu
బాలాజీ యదవ అని ఒకడు ఉండేవాడు నోరు జారిన రోజా | YCP Formation Day 2026 | Asianet News Telugu
Now Playing
బాలాజీ యదవ అని ఒకడు ఉండేవాడు నోరు జారిన రోజా | YCP Formation Day 2026 | Asianet News Telugu
Chandrababu Collectors Meet:చివరికి ఆ3అక్షరాలే ఉంటాయి. పడి పడి నవ్విన చంద్రబాబు| Asianet News Telugu
Now Playing
Chandrababu Collectors Meet:చివరికి ఆ3అక్షరాలే ఉంటాయి. పడి పడి నవ్విన చంద్రబాబు| Asianet News Telugu
Formation Day: వైసీపీ 16ఏళ్లపండగ. తాడేపల్లిలో జగన్‌ను చుట్టుముట్టిన కార్యకర్తలు| Asianet News Telugu
Now Playing
Formation Day: వైసీపీ 16ఏళ్లపండగ. తాడేపల్లిలో జగన్‌ను చుట్టుముట్టిన కార్యకర్తలు| Asianet News Telugu
YSRCP: వైసీపీ ఆవిర్భావ దినోత్సవం డ్రమ్స్‌తో దుమ్ము రేపేలా వేడుకలు | Asianet News Telugu
Now Playing
YSRCP: వైసీపీ ఆవిర్భావ దినోత్సవం డ్రమ్స్‌తో దుమ్ము రేపేలా వేడుకలు | Asianet News Telugu
అభిమాని కాలర్ ఎగరేసేలా వైసీపీ..పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవంలో YS Jagan Speech | Asianet News Telugu
Now Playing
అభిమాని కాలర్ ఎగరేసేలా వైసీపీ..పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవంలో YS Jagan Speech | Asianet News Telugu
రొయ్యల ఎగుమతులపై Anam Venkataramana Reddy కీలక వ్యాఖ్యలు | Aqua Development | Asianet News Telugu
Now Playing
రొయ్యల ఎగుమతులపై Anam Venkataramana Reddy కీలక వ్యాఖ్యలు | Aqua Development | Asianet News Telugu
YS Jagan Comments on Pawan: అసెంబ్లీ లో పవన్ కామెంట్స్ జగన్ ఊహించని కౌంటర్ | Asianet News Telugu
Now Playing
YS Jagan Comments on Pawan: అసెంబ్లీ లో పవన్ కామెంట్స్ జగన్ ఊహించని కౌంటర్ | Asianet News Telugu

ఎంటర్టైన్మెంట్

Harish Shankar Speech: సాంగ్ లో రాశి ఖన్నా కుమ్మేసింది డైరెక్టర్ హరీష్ శంకర్ | Asianet News Telugu
05:34
Now Playing
Harish Shankar Speech: సాంగ్ లో రాశి ఖన్నా కుమ్మేసింది డైరెక్టర్ హరీష్ శంకర్ | Asianet News Telugu
Pawan Kalyan గారితో పనిచేయడం నా కల: Heroine Rashi Khanna | Ustad Bhagat Singh | Asianet News Telugu
01:10
Now Playing
Pawan Kalyan గారితో పనిచేయడం నా కల: Heroine Rashi Khanna | Ustad Bhagat Singh | Asianet News Telugu
ప్రియుడిని పెళ్లి చేసుకున్న Kumbhamela Monalisa | Asianet News Telugu
02:56
Now Playing
ప్రియుడిని పెళ్లి చేసుకున్న Kumbhamela Monalisa | Asianet News Telugu
R. Narayanamurthy Speech: గద్దర్ అవార్డ్స్ లో ఆర్ నారాయణమూర్తి పవర్ ఫుల్ స్పీచ్| Asianet News Telugu
06:46
Now Playing
R. Narayanamurthy Speech: గద్దర్ అవార్డ్స్ లో ఆర్ నారాయణమూర్తి పవర్ ఫుల్ స్పీచ్| Asianet News Telugu

స్పోర్ట్స్

Ishan Kishan Plays Cricket With Kids: సొంతూరుకి చేరుకున్నఇషాన్ కి షన్ కి ఘన స్వాగతం | Asianet Telugu
12:20
Now Playing
Ishan Kishan Plays Cricket With Kids: సొంతూరుకి చేరుకున్నఇషాన్ కి షన్ కి ఘన స్వాగతం | Asianet Telugu
Suryakumar Yadav: సొంతూరుకి చేరుకున్న టీమిండియా కెప్టెన్ కి ఘన స్వాగతం| Asianet News Telugu
13:44
Now Playing
Suryakumar Yadav: సొంతూరుకి చేరుకున్న టీమిండియా కెప్టెన్ కి ఘన స్వాగతం| Asianet News Telugu
Sanju Samson Father Samson Vishwanath Emotional Comments | India Win T20 | Asianet News Telugu
03:35
Now Playing
Sanju Samson Father Samson Vishwanath Emotional Comments | India Win T20 | Asianet News Telugu
Sanju Samson Emotional: క్రికెట్ పరిచయం చేసింది వాళ్లే | T20 World Cup 2026 Win| Asianet News Telugu
03:32
Now Playing
Sanju Samson Emotional: క్రికెట్ పరిచయం చేసింది వాళ్లే | T20 World Cup 2026 Win| Asianet News Telugu

ఆటో

వర్షాకాలంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఓనర్స్ తప్పకుండ తీసుకోవలిసిన జాగ్రత్తలు...
02:32
Now Playing
వర్షాకాలంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఓనర్స్ తప్పకుండ తీసుకోవలిసిన జాగ్రత్తలు...
10 లక్షల రేంజ్ లో టాప్ 5 సేఫెస్ట్ కార్స్ ఇవే...
05:37
Now Playing
10 లక్షల రేంజ్ లో టాప్ 5 సేఫెస్ట్ కార్స్ ఇవే...
సోలార్ సిస్టం టు మోడరన్ కిచెన్: ఆటోని ఇంటిగా మార్చేసిన భారతీయుడు, ఎలా ఉందొ మీరూ ఒక లుక్కేయండి
03:28
Now Playing
సోలార్ సిస్టం టు మోడరన్ కిచెన్: ఆటోని ఇంటిగా మార్చేసిన భారతీయుడు, ఎలా ఉందొ మీరూ ఒక లుక్కేయండి

టెక్నాలజీ

మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్‌లున్నాయో తెలుసా? ఇలా చెక్ చేయండి
02:34
Now Playing
మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్‌లున్నాయో తెలుసా? ఇలా చెక్ చేయండి
సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేందుకు లోన్ తీసుకుంటున్నారా..? తప్పకుండ ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..!
03:19
Now Playing
సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేందుకు లోన్ తీసుకుంటున్నారా..? తప్పకుండ ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..!
సైబర్ మోసాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే..
07:20
Now Playing
సైబర్ మోసాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే..
డాల్బీ అనుభవం ద్వారా అత్యుత్తమ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ - Episode 3
04:37
Now Playing
డాల్బీ అనుభవం ద్వారా అత్యుత్తమ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ - Episode 3

లైఫ్ స్టైల్

Today Gold Rate: ట్రంప్ వ్యాఖ్యలతో Gold Effect... మళ్లీ ఇంత పెరిగిందా? | Asianet News Telugu
02:17
Now Playing
Today Gold Rate: ట్రంప్ వ్యాఖ్యలతో Gold Effect... మళ్లీ ఇంత పెరిగిందా? | Asianet News Telugu
Gold Rate Today: బంగారం కొంటున్నారా? అయితే మీకో గుడ్‍న్యూస్ | Gold | Silver | Asianet News Telugu
02:11
Now Playing
Gold Rate Today: బంగారం కొంటున్నారా? అయితే మీకో గుడ్‍న్యూస్ | Gold | Silver | Asianet News Telugu
Gold Rate Today:మార్కెట్లో ఏం జరుగుతోంది! కొనాలా? వద్దా? Gold | 09march2026 | Asianet News Telugu
01:56
Now Playing
Gold Rate Today:మార్కెట్లో ఏం జరుగుతోంది! కొనాలా? వద్దా? Gold | 09march2026 | Asianet News Telugu

ఇతర వీడియోలు

ఏలూరు సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉందండి.. MP మహేష్ యాదవ్ పై బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్రశంసలు | Asianet Telugu
07:44
Now Playing
ఏలూరు సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉందండి.. MP మహేష్ యాదవ్ పై బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్రశంసలు | Asianet Telugu
మనోజ్ అనగానే తడిగుడ్డ వేసుకొని కూర్చున్నాం: నారా రోహిత్ | Bhairavam movie | Asianet News Telugu
02:06
Now Playing
మనోజ్ అనగానే తడిగుడ్డ వేసుకొని కూర్చున్నాం: నారా రోహిత్ | Bhairavam movie | Asianet News Telugu
నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి మిస్ అవ్వొద్దు కుమ్మేద్దాం..Director Vijay Kanakamedala | Asianet News Telugu
04:00
Now Playing
నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి మిస్ అవ్వొద్దు కుమ్మేద్దాం..Director Vijay Kanakamedala | Asianet News Telugu
ముగ్గురితో సిట్టింగ్ ఉంటేనే మజా..Actor Ajay Speech at Bhairam Trailer Event | Asianet News Telugu
03:09
Now Playing
ముగ్గురితో సిట్టింగ్ ఉంటేనే మజా..Actor Ajay Speech at Bhairam Trailer Event | Asianet News Telugu

వైరల్

మీకోసమే ఇలాఎప్పుడూ ట్రై చేయకండి.
01:19
Now Playing
మీకోసమే ఇలాఎప్పుడూ ట్రై చేయకండి.
పెళ్ళైన వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భార్య.
07:38
Now Playing
పెళ్ళైన వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భార్య.
నీకు ఉన్నదే 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు.. ఢిల్లీ వెళ్లి ఏం చేస్తావ్ జగన్
02:24
Now Playing
నీకు ఉన్నదే 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు.. ఢిల్లీ వెళ్లి ఏం చేస్తావ్ జగన్