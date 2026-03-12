Food Commission Chairman: సంతకాలు పెట్టి లంచాలకు వస్తున్నారా? | Chitha Vijay Prathap Reddy| Asianet

Food Commission Chairman: సంతకాలు పెట్టి లంచాలకు వస్తున్నారా?
ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ ఫుడ్ కమిషన్ ఛైర్మన్ అనకాపల్లి జిల్లాలోని అంగన్వాడీ సెంటర్ను అకస్మాత్తుగా తనిఖీ చేశారు. పిల్లలకు అందిస్తున్న ఆహారం, పోషకాహార పథకాల అమలు, కేంద్రంలో ఉన్న సౌకర్యాలను పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా అక్కడి పరిస్థితులపై అధికారులను ప్రశ్నిస్తూ కొన్ని అంశాలపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
