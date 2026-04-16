Chandrababu Launches Anna Canteen: అన్న క్యాంటీన్’ ప్రారంభించిన సీఎం చంద్రబాబు | Asianet News Telugu

MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

Chandrababu Launches Anna Canteen: అన్న క్యాంటీన్’ ప్రారంభించిన సీఎం చంద్రబాబు

Author : Galam Venkata Rao
Published : Apr 16 2026, 07:49 PM IST
Share this Video

పెదకూరపాడు నియోజకవర్గంలోని ధరణికోటలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి N. Chandrababu Naidu ‘అన్న క్యాంటీన్’ను ఘనంగా ప్రారంభించారు. పేద ప్రజలకు తక్కువ ధరలో నాణ్యమైన ఆహారం అందించాలనే లక్ష్యంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రభుత్వం చేపట్టింది. ఈ సందర్భంగా సీఎం మాట్లాడుతూ, రాష్ట్రంలో ఎవరూ ఆకలితో ఉండకూడదనే ఉద్దేశంతో అన్న క్యాంటీన్లను విస్తరించనున్నట్లు తెలిపారు. స్థానిక ప్రజలు, నాయకులు ఈ కార్యక్రమానికి హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

Now Playing
