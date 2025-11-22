Samyuktha Menon Speech: బాలయ్యతో ఆ సీన్లు.. సంయుక్త మీనన్ స్పీచ్ | Asianet News Telugu

MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

Samyuktha Menon Speech: బాలయ్యతో ఆ సీన్లు.. సంయుక్త మీనన్ స్పీచ్

Galam Venkata Rao
Published : Nov 22 2025, 01:02 AM IST
నటసింహం నందమూరి బాలకృష్ణ నటించిన తాజా చిత్రం అఖండ 2. బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రం.. డిసెంబర్ 5న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సినిమాలో సంయుక్త హీరోయిన్‌గా నటించగా, ఆది పినిశెట్టి విలన్‌గా, పూర్ణ కీలక పాత్రలో నటించారు. బాలయ్య కూతురు తేజస్విని సమర్పణలో 14 రీల్స్ పతాకంపై రామ్‌ ఆచంట, గోపీ ఆచంట నిర్మించారు. బెంగుళూరులో నిర్వహించిన ట్రైలర్‌ ఈవెంట్‌లో సంయుక్త మీనన్ మాట్లాడారు.

