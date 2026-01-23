వర్షా ని చూస్తూ అలా చేసేవాడు..నా ఉద్దేశం అది కాదు: Rajeev Kanakala Fun Speech | Asianet News Telugu

వర్షా ని చూస్తూ అలా చేసేవాడు..నా ఉద్దేశం అది కాదు: Rajeev Kanakala Fun Speech
కానిస్టేబుల్ కనకం బిగ్ అనౌన్స్మెంట్ ఈవెంట్లో నటుడు రాజీవ్ కనకాల తన ప్రత్యేక శైలిలో చేసిన హాస్యభరిత ప్రసంగం ప్రేక్షకులను కడుపుబ్బా నవ్వించింది. తన మాటలతో, టైమింగ్తో ఈ కార్యక్రమానికి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.
