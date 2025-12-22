Racha Ravi Speech: ఆ సినిమాల్లా ఈ సినిమా అందరికీ గుర్తుంటుంది | Champion Movie | Asianet News Telugu

Racha Ravi Speech: ఆ సినిమాల్లా ఈ సినిమా అందరికీ గుర్తుంటుంది
చాంపియన్ మూవీ కార్యక్రమంలో Racha Ravi చేసిన స్పీచ్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది.“ఆ సినిమాల్లా ఈ సినిమా అందరికీ గుర్తుంటుంది” అంటూ ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు సినిమాపై అంచనాలను పెంచాయి. చాంపియన్ సినిమా టీమ్ కష్టపడి చేసిన ఈ ప్రయత్నం ప్రేక్షకుల మనసులు గెలుస్తుందని Racha Ravi విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.ఈ వీడియోలో రచా రవి మాటల్లోని ఆత్మవిశ్వాసం, సినిమా పై ఉన్న నమ్మకం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
