Shambala Movie Success Meet | Annapurna Strong Speech Targets Media | Viral | Asianet News Telugu

Shambala Movie Success Meet
శంభాల సినిమా ఘన విజయంతో నిర్వహించిన సక్సెస్ మీట్లో అన్నపూర్ణ గారు చేసిన వ్యాఖ్యలు హాట్ టాపిక్గా మారాయి. “వాళ్లు ఒప్పుకున్నా వీళ్లు ఒప్పుకోరు” అంటూ మీడియాపై చేసిన చురకలు సభలో ఆసక్తిని రేపాయి. ఈ స్పీచ్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
