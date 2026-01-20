Actors Srikanth Offer Prayers at Mahakaleshwar Temple, Ujjain | Tollywood | Asianet News Telugu

Actors Srikanth Offer Prayers at Mahakaleshwar Temple, Ujjain
మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఉజ్జయినిలో ప్రసిద్ధ మహాకాళేశ్వర ఆలయాన్ని సందర్శించిన ప్రముఖ తెలుగు నటులు శ్రీకాంత్ మరియు గోపాల్. శివుడికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి ఆశీర్వాదాలు తీసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయ ప్రాంగణంలో దర్శన దృశ్యాలు ఆకట్టుకున్నాయి. భక్తితో కూడిన ఈ క్షణాలు అభిమానులను ఆకర్షిస్తున్నాయి.
