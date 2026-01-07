KTR Comments: ఈ ముగ్గురు మంత్రులు పనిచేస్తుంది కమీషన్ల కోసమే | Khammam | BRS | Asianet News Telugu

KTR Comments: ఈ ముగ్గురు మంత్రులు పనిచేస్తుంది కమీషన్ల కోసమే
ఖమ్మం జిల్లాలో నిర్వహించిన నూతనంగా ఎన్నికైన బీఆర్ఎస్ సర్పంచుల అభినందన కార్యక్రమంలో బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్తో పాటు ఇతర పార్టీ నేతలు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ గ్రామాల అభివృద్ధిలో సర్పంచుల పాత్ర ఎంతో కీలకమని పేర్కొన్నారు.
Related Video
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
ఎంటర్టైన్మెంట్
03:25
Now Playing
04:40
Now Playing
07:09
Now Playing
స్పోర్ట్స్
04:02
Now Playing
21:29
Now Playing
03:15
Now Playing
ఆటో
టెక్నాలజీ
03:19
Now Playing
లైఫ్ స్టైల్
ఇతర వీడియోలు
07:44
Now Playing
02:06
Now Playing
04:00
Now Playing