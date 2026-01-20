Nitin Nabin Assets Full Details | Nitin Nabin 2025 Election | Loans, Property | Asianet News Telugu

Nitin Nabin Assets Full Details
2025 ఎన్నికల అఫిడవిట్లో నితిన్ నబిన్ ప్రకటించిన మొత్తం ఆస్తులు, అప్పులు, నగదు, బంగారం, భూములు, కార్ల విలువ ఎంత? బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ నుంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్ల వరకు ఆస్తిపాస్తులు ఎంతుందో ఈ వీడియోలో చూసేద్దాం
