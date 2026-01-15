Jaipur Army Day Parade 2026 | CDS Anil Chauhan | Rajasthan CM Bhajanlal Sharma | Asianet News Telugu

Jaipur Army Day Parade 2026
జైపూర్ (రాజస్థాన్)లో నిర్వహించిన ఆర్మీ డే పరేడ్ 2026 ఘనంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ (CDS) జనరల్ అనిల్ చౌహాన్, చీఫ్ ఆఫ్ ఆర్మీ స్టాఫ్ జనరల్ ఉపేంద్ర ద్వివేది హాజరయ్యారు. అలాగే రాజస్థాన్ ముఖ్యమంత్రి భజన్లాల్ శర్మ మరియు రాజస్థాన్ గవర్నర్ హరిభౌ కిసన్రావు బగాడే ఈ పరేడ్ను వీక్షించారు.
