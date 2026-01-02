Indian Army Romeo Force Destroys: గడ్డ కట్టే మంచులో మన ఇండియన్ ఆర్మీ| Asianet News Telugu

Indian Army Romeo Force Destroys: గడ్డ కట్టే మంచులో మన ఇండియన్ ఆర్మీ
పూన్చ్ (జమ్మూ కాశ్మీర్) జిల్లాలో భారీ మంచు వర్షం మధ్య భారత సైన్యం ఉగ్రవాదుల దాగుడు స్థలాన్ని ధ్వంసం చేసింది. లోరాన్ ప్రాంతంలోని గరాంగ్ అడవుల్లో ఉన్న హై ఆల్టిట్యూడ్ ప్రాంతంలో ఈ ఆపరేషన్ విజయవంతంగా సాగింది.
Related Video
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
ఎంటర్టైన్మెంట్
05:59
Now Playing
06:28
Now Playing
08:42
Now Playing
స్పోర్ట్స్
04:02
Now Playing
21:29
Now Playing
03:15
Now Playing
ఆటో
టెక్నాలజీ
03:19
Now Playing
లైఫ్ స్టైల్
ఇతర వీడియోలు
07:44
Now Playing
02:06
Now Playing
04:00
Now Playing