India Gate Ahead of Republic Day 2026: త్రివర్ణ దీపాల కాంతులతో ఇండియా గేట్ | Asianet Telugu

India Gate Ahead of Republic Day 2026: త్రివర్ణ దీపాల కాంతులతో ఇండియా గేట్
గణతంత్ర దినోత్సవం 2026కు ముందుగా న్యూఢిల్లీ లోని ఇండియా గేట్ త్రివర్ణ దీపాల కాంతులతో అద్భుతంగా మెరిసింది. దేశభక్తి ఉత్సాహాన్ని ప్రతిబింబించేలా సాగిన ఈ ప్రత్యేక అలంకరణలు ప్రతి భారతీయునిలో గర్వాన్ని నింపాయి.
