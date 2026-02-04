మోదీకి గాడ్సే కి తేడా ఉందా? YS Sharmila Comments | AP Congress | Asianet News Telugu

మోదీకి గాడ్సే కి తేడా ఉందా? YS Sharmila Comments
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీపై వైఎస్ షర్మిల తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. “మోదీకి గాడ్సే కి తేడా ఉందా?” అంటూ దేశ రాజకీయాల్లో వైఎస్ షర్మిల సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు .
