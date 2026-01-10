Anam Ramanarayana Reddy Comment: సింహాచలం ప్రసాదంలో నత్త... జగన్ మనుషుల పనే | Asianet News Telugu

Anam Ramanarayana Reddy Comment: సింహాచలం ప్రసాదంలో నత్త... జగన్ మనుషుల పనే
సింహాచలం దేవస్థానంలో భక్తులకు అందించిన ప్రసాదంలో నత్త.. ఈ ఘటనపై టీడీపీ నేత అనం రామనారాయణ రెడ్డి తీవ్రంగా స్పందించారు. ఇది ఉద్దేశపూర్వకంగా జరిగిన కుట్ర అని, దీనికి జగన్కు సంబంధించిన వ్యక్తులే కారణమని ఆయన ఆరోపించారు. ఈ ఘటన రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో తీవ్ర చర్చకు దారితీసింది.
