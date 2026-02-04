MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

Payyavula Keshav: 2022లోనే లడ్డూ కల్తీ జరిగింది అయినా కొనసాగించారు: పయ్యావుల

Author : Galam Venkata Rao
Published : Feb 04 2026, 02:06 AM IST
Share this Video

తిరుమల లడ్డూ ప్రసాదం కల్తీ వ్యవహారంపై సిట్ ప్రభుత్వం‌కు నివేదిక సమర్పించిందని పయ్యావుల కేశవ్ తెలిపారు. ఈ నివేదికను కేబినెట్ ముందు ఉంచామని, ఇందులో నివ్వెరపోయే అంశాలు ఉన్నాయని ఆయన అన్నారు.

Related Video

Payyavula Keshav: 2022లోనే లడ్డూ కల్తీ జరిగింది అయినా కొనసాగించారు: పయ్యావుల| Asianet News Telugu
Now Playing
Payyavula Keshav: 2022లోనే లడ్డూ కల్తీ జరిగింది అయినా కొనసాగించారు: పయ్యావుల| Asianet News Telugu
Sathyakumar yadav: నెయ్యిలో కల్తీ జరిగిందని వైసీపీ ఒప్పుకున్నట్లే: సత్యకుమార్| Asianet News Telugu
Now Playing
Sathyakumar yadav: నెయ్యిలో కల్తీ జరిగిందని వైసీపీ ఒప్పుకున్నట్లే: సత్యకుమార్| Asianet News Telugu
Hyderabad to Chennai Bullet Train Via Amaravati | Visakh DRM Lalit Bohra | Asianet News Telugu
Now Playing
Hyderabad to Chennai Bullet Train Via Amaravati | Visakh DRM Lalit Bohra | Asianet News Telugu
Ambati Rambabu Rajahmundry Jail: రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలు కు అంబటి తరలింపు| Asianet News Telugu
Now Playing
Ambati Rambabu Rajahmundry Jail: రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలు కు అంబటి తరలింపు| Asianet News Telugu
Botsa Satyanarayana Press Meet: చంద్రబాబుని అంబటి ఏం అనలేదు: బొత్స | Asianet News Telugu
Now Playing
Botsa Satyanarayana Press Meet: చంద్రబాబుని అంబటి ఏం అనలేదు: బొత్స | Asianet News Telugu
Jogi Ramesh Pressmeet: లోకేష్ ఆదేశాలతో నేనా పై దాడి చేసారు: జోగి రమేష్| Asianet News Telugu
Now Playing
Jogi Ramesh Pressmeet: లోకేష్ ఆదేశాలతో నేనా పై దాడి చేసారు: జోగి రమేష్| Asianet News Telugu
Ambati House Attack: అంబటి ఇంటి దాడి పై సంచలన విషయాలు బయట పెట్టిన కుమార్తె| Asianet News Telugu
Now Playing
Ambati House Attack: అంబటి ఇంటి దాడి పై సంచలన విషయాలు బయట పెట్టిన కుమార్తె| Asianet News Telugu
YSRCP Ambati Rambabu House Attack అంబటి ఇంటి పై దాడి చేసిన దృశ్యాలు ఇవే| Asianet News Telugu
Now Playing
YSRCP Ambati Rambabu House Attack అంబటి ఇంటి పై దాడి చేసిన దృశ్యాలు ఇవే| Asianet News Telugu
Gummadi Sandhya Rani: బుద్ది జ్ఞానం లేని వ్యక్తి అంబటి ప్రజలకి మండింది: మంత్రి| Asianet News Telugu
Now Playing
Gummadi Sandhya Rani: బుద్ది జ్ఞానం లేని వ్యక్తి అంబటి ప్రజలకి మండింది: మంత్రి| Asianet News Telugu
Varla Ramayya Pressmeet: అప్పటి నుంచే కక్ష రాజకీయాలు జగన్ పై రెచ్చిపోయిన వర్ల | Asianet News Telugu
Now Playing
Varla Ramayya Pressmeet: అప్పటి నుంచే కక్ష రాజకీయాలు జగన్ పై రెచ్చిపోయిన వర్ల | Asianet News Telugu

ఎంటర్టైన్మెంట్

ఫస్ట్ కాల్ బ్రహ్మానందందే.. ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను: Pragathi Emotional comments | Asianet News Telugu
05:26
Now Playing
ఫస్ట్ కాల్ బ్రహ్మానందందే.. ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను: Pragathi Emotional comments | Asianet News Telugu
తెలుగోళ్ల ఆయుష్షు పెంచిన వ్యక్తి బ్రహ్మానందం: RP Patnaik | Brahmanandam | Asianet News Telugu
02:19
Now Playing
తెలుగోళ్ల ఆయుష్షు పెంచిన వ్యక్తి బ్రహ్మానందం: RP Patnaik | Brahmanandam | Asianet News Telugu
ప్రతిసారి దీని ఎంట్రీ ఏంట్రా? పృథ్వీ మాటలకు పడిపడి నవ్విన బ్రహ్మానందం | Prithvi | Asianet Telugu
06:30
Now Playing
ప్రతిసారి దీని ఎంట్రీ ఏంట్రా? పృథ్వీ మాటలకు పడిపడి నవ్విన బ్రహ్మానందం | Prithvi | Asianet Telugu
నా భార్యకి ఆరోజే చెప్పా.. బ్రహ్మానందంలా ఫోటోలిస్తా అని: Bittiri Satthi | Asianet News Telugu
07:18
Now Playing
నా భార్యకి ఆరోజే చెప్పా.. బ్రహ్మానందంలా ఫోటోలిస్తా అని: Bittiri Satthi | Asianet News Telugu

స్పోర్ట్స్

No India vs Pakistan Match? | Huge Financial Loss for ICC | Asianet News Telugu
04:35
Now Playing
No India vs Pakistan Match? | Huge Financial Loss for ICC | Asianet News Telugu
CSK Legend MS Dhoni: మైదానంలో ధోనీ ప్రాక్టీస్ ఇదే చివరి ఐపీఎల్ కానుందా?| Asianet News Telugu
02:17
Now Playing
CSK Legend MS Dhoni: మైదానంలో ధోనీ ప్రాక్టీస్ ఇదే చివరి ఐపీఎల్ కానుందా?| Asianet News Telugu
Abhishek Sharma: ఐపీఎల్ నుంచి వరల్డ్ టాప్ వరకు..టీ20 కింగ్ గా ఎదిగిన క్రికెటర్ | Asianet News Telugu
03:31
Now Playing
Abhishek Sharma: ఐపీఎల్ నుంచి వరల్డ్ టాప్ వరకు..టీ20 కింగ్ గా ఎదిగిన క్రికెటర్ | Asianet News Telugu
Virat Kohli, Kuldeep Yadav Darshan at Mahakaleshwar Temple | Ujjain | Asianet News Telugu
10:33
Now Playing
Virat Kohli, Kuldeep Yadav Darshan at Mahakaleshwar Temple | Ujjain | Asianet News Telugu

ఆటో

వర్షాకాలంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఓనర్స్ తప్పకుండ తీసుకోవలిసిన జాగ్రత్తలు...
02:32
Now Playing
వర్షాకాలంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఓనర్స్ తప్పకుండ తీసుకోవలిసిన జాగ్రత్తలు...
10 లక్షల రేంజ్ లో టాప్ 5 సేఫెస్ట్ కార్స్ ఇవే...
05:37
Now Playing
10 లక్షల రేంజ్ లో టాప్ 5 సేఫెస్ట్ కార్స్ ఇవే...
సోలార్ సిస్టం టు మోడరన్ కిచెన్: ఆటోని ఇంటిగా మార్చేసిన భారతీయుడు, ఎలా ఉందొ మీరూ ఒక లుక్కేయండి
03:28
Now Playing
సోలార్ సిస్టం టు మోడరన్ కిచెన్: ఆటోని ఇంటిగా మార్చేసిన భారతీయుడు, ఎలా ఉందొ మీరూ ఒక లుక్కేయండి

టెక్నాలజీ

మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్‌లున్నాయో తెలుసా? ఇలా చెక్ చేయండి
02:34
Now Playing
మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్‌లున్నాయో తెలుసా? ఇలా చెక్ చేయండి
సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేందుకు లోన్ తీసుకుంటున్నారా..? తప్పకుండ ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..!
03:19
Now Playing
సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేందుకు లోన్ తీసుకుంటున్నారా..? తప్పకుండ ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..!
సైబర్ మోసాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే..
07:20
Now Playing
సైబర్ మోసాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే..
డాల్బీ అనుభవం ద్వారా అత్యుత్తమ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ - Episode 3
04:37
Now Playing
డాల్బీ అనుభవం ద్వారా అత్యుత్తమ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ - Episode 3

లైఫ్ స్టైల్

Ugadi Horoscope: మేష రాశివారికి అద్భుత ఫలితాలు.. విశ్వావసు నామ సంవత్సర పంచాంగం | Asianet Telugu
Now Playing
Ugadi Horoscope: మేష రాశివారికి అద్భుత ఫలితాలు.. విశ్వావసు నామ సంవత్సర పంచాంగం | Asianet Telugu
మీ బంగారు నగలు పోయాయా? జ్యువెల్లరీ షాపువాళ్లే డబ్బు చెల్లిస్తారు ఎలాగో తెలుసా?
03:37
Now Playing
మీ బంగారు నగలు పోయాయా? జ్యువెల్లరీ షాపువాళ్లే డబ్బు చెల్లిస్తారు ఎలాగో తెలుసా?
పీరియడ్ ప్యాడ్స్ ఎన్ని గంటలకు ఒకసారి మార్చుకోవాలి? వైద్య నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారు?
02:46
Now Playing
పీరియడ్ ప్యాడ్స్ ఎన్ని గంటలకు ఒకసారి మార్చుకోవాలి? వైద్య నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారు?

ఇతర వీడియోలు

ఏలూరు సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉందండి.. MP మహేష్ యాదవ్ పై బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్రశంసలు | Asianet Telugu
07:44
Now Playing
ఏలూరు సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉందండి.. MP మహేష్ యాదవ్ పై బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్రశంసలు | Asianet Telugu
మనోజ్ అనగానే తడిగుడ్డ వేసుకొని కూర్చున్నాం: నారా రోహిత్ | Bhairavam movie | Asianet News Telugu
02:06
Now Playing
మనోజ్ అనగానే తడిగుడ్డ వేసుకొని కూర్చున్నాం: నారా రోహిత్ | Bhairavam movie | Asianet News Telugu
నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి మిస్ అవ్వొద్దు కుమ్మేద్దాం..Director Vijay Kanakamedala | Asianet News Telugu
04:00
Now Playing
నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి మిస్ అవ్వొద్దు కుమ్మేద్దాం..Director Vijay Kanakamedala | Asianet News Telugu
ముగ్గురితో సిట్టింగ్ ఉంటేనే మజా..Actor Ajay Speech at Bhairam Trailer Event | Asianet News Telugu
03:09
Now Playing
ముగ్గురితో సిట్టింగ్ ఉంటేనే మజా..Actor Ajay Speech at Bhairam Trailer Event | Asianet News Telugu

వైరల్

మీకోసమే ఇలాఎప్పుడూ ట్రై చేయకండి.
01:19
Now Playing
మీకోసమే ఇలాఎప్పుడూ ట్రై చేయకండి.
పెళ్ళైన వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భార్య.
07:38
Now Playing
పెళ్ళైన వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భార్య.
నీకు ఉన్నదే 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు.. ఢిల్లీ వెళ్లి ఏం చేస్తావ్ జగన్
02:24
Now Playing
నీకు ఉన్నదే 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు.. ఢిల్లీ వెళ్లి ఏం చేస్తావ్ జగన్