Payyavula Keshav: 2022లోనే లడ్డూ కల్తీ జరిగింది అయినా కొనసాగించారు: పయ్యావుల| Asianet News Telugu

Payyavula Keshav: 2022లోనే లడ్డూ కల్తీ జరిగింది అయినా కొనసాగించారు: పయ్యావుల
తిరుమల లడ్డూ ప్రసాదం కల్తీ వ్యవహారంపై సిట్ ప్రభుత్వంకు నివేదిక సమర్పించిందని పయ్యావుల కేశవ్ తెలిపారు. ఈ నివేదికను కేబినెట్ ముందు ఉంచామని, ఇందులో నివ్వెరపోయే అంశాలు ఉన్నాయని ఆయన అన్నారు.
Related Video
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
ఎంటర్టైన్మెంట్
05:26
Now Playing
02:19
Now Playing
06:30
Now Playing
స్పోర్ట్స్
02:17
Now Playing
03:31
Now Playing
ఆటో
టెక్నాలజీ
03:19
Now Playing
లైఫ్ స్టైల్
ఇతర వీడియోలు
07:44
Now Playing
02:06
Now Playing
04:00
Now Playing