Minister Srinivas Varma Speech at Amarajeevi Jaladhara Scheme Foundation Stone | Asianet News Telugu

Minister Srinivas Varma Speech at Amarajeevi Jaladhara Scheme Foundation Stone
అమరజీవి జలధార పథకం శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో కేంద్ర మంత్రి శ్రీనివాస్ వర్మ పాల్గొన్నారు. ఈ పథకం ద్వారా గ్రామీణ ప్రాంతాలకు తాగునీరు, సాగునీటి వసతులు మెరుగుపడనున్నాయి. నీటి వనరుల అభివృద్ధి, రైతుల సంక్షేమం లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న కీలక పథకాల్లో ఇది ఒకటి. కార్యక్రమంలో ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు, స్థానిక నాయకులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.
Related Video
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
ఎంటర్టైన్మెంట్
31:19
Now Playing
04:47
Now Playing
07:59
Now Playing
స్పోర్ట్స్
21:29
Now Playing
03:15
Now Playing
03:15
Now Playing
ఆటో
టెక్నాలజీ
03:19
Now Playing
లైఫ్ స్టైల్
ఇతర వీడియోలు
07:44
Now Playing
02:06
Now Playing
04:00
Now Playing