MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

Hyderabad to Chennai Bullet Train Via Amaravati

Author : Galam Venkata Rao
Published : Feb 04 2026, 02:06 AM IST
Share this Video

విశాఖపట్నం DRM లలిత్ బోహ్రా హైదరాబాద్–చెన్నై బుల్లెట్ ట్రైన్ ప్రాజెక్ట్, రైల్వే స్టేషన్ రీడెవలప్‌మెంట్ ప్రోగ్రామ్, కోల్‌కతా–చెన్నై ఎకనామిక్ ఫ్రైట్ కారిడార్, ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు కేటాయించిన రైల్వే ప్రాజెక్టులు మరియు ఏపీ ప్రభుత్వ సహకారం గురించి కీలక విషయాలు వెల్లడించారు.

Related Video

Payyavula Keshav: 2022లోనే లడ్డూ కల్తీ జరిగింది అయినా కొనసాగించారు: పయ్యావుల| Asianet News Telugu
Now Playing
Payyavula Keshav: 2022లోనే లడ్డూ కల్తీ జరిగింది అయినా కొనసాగించారు: పయ్యావుల| Asianet News Telugu
Sathyakumar yadav: నెయ్యిలో కల్తీ జరిగిందని వైసీపీ ఒప్పుకున్నట్లే: సత్యకుమార్| Asianet News Telugu
Now Playing
Sathyakumar yadav: నెయ్యిలో కల్తీ జరిగిందని వైసీపీ ఒప్పుకున్నట్లే: సత్యకుమార్| Asianet News Telugu
Hyderabad to Chennai Bullet Train Via Amaravati | Visakh DRM Lalit Bohra | Asianet News Telugu
Now Playing
Hyderabad to Chennai Bullet Train Via Amaravati | Visakh DRM Lalit Bohra | Asianet News Telugu
Ambati Rambabu Rajahmundry Jail: రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలు కు అంబటి తరలింపు| Asianet News Telugu
Now Playing
Ambati Rambabu Rajahmundry Jail: రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలు కు అంబటి తరలింపు| Asianet News Telugu
Botsa Satyanarayana Press Meet: చంద్రబాబుని అంబటి ఏం అనలేదు: బొత్స | Asianet News Telugu
Now Playing
Botsa Satyanarayana Press Meet: చంద్రబాబుని అంబటి ఏం అనలేదు: బొత్స | Asianet News Telugu
Jogi Ramesh Pressmeet: లోకేష్ ఆదేశాలతో నేనా పై దాడి చేసారు: జోగి రమేష్| Asianet News Telugu
Now Playing
Jogi Ramesh Pressmeet: లోకేష్ ఆదేశాలతో నేనా పై దాడి చేసారు: జోగి రమేష్| Asianet News Telugu
Ambati House Attack: అంబటి ఇంటి దాడి పై సంచలన విషయాలు బయట పెట్టిన కుమార్తె| Asianet News Telugu
Now Playing
Ambati House Attack: అంబటి ఇంటి దాడి పై సంచలన విషయాలు బయట పెట్టిన కుమార్తె| Asianet News Telugu
YSRCP Ambati Rambabu House Attack అంబటి ఇంటి పై దాడి చేసిన దృశ్యాలు ఇవే| Asianet News Telugu
Now Playing
YSRCP Ambati Rambabu House Attack అంబటి ఇంటి పై దాడి చేసిన దృశ్యాలు ఇవే| Asianet News Telugu
Gummadi Sandhya Rani: బుద్ది జ్ఞానం లేని వ్యక్తి అంబటి ప్రజలకి మండింది: మంత్రి| Asianet News Telugu
Now Playing
Gummadi Sandhya Rani: బుద్ది జ్ఞానం లేని వ్యక్తి అంబటి ప్రజలకి మండింది: మంత్రి| Asianet News Telugu
Varla Ramayya Pressmeet: అప్పటి నుంచే కక్ష రాజకీయాలు జగన్ పై రెచ్చిపోయిన వర్ల | Asianet News Telugu
Now Playing
Varla Ramayya Pressmeet: అప్పటి నుంచే కక్ష రాజకీయాలు జగన్ పై రెచ్చిపోయిన వర్ల | Asianet News Telugu

ఎంటర్టైన్మెంట్

ఫస్ట్ కాల్ బ్రహ్మానందందే.. ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను: Pragathi Emotional comments | Asianet News Telugu
05:26
Now Playing
ఫస్ట్ కాల్ బ్రహ్మానందందే.. ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను: Pragathi Emotional comments | Asianet News Telugu
తెలుగోళ్ల ఆయుష్షు పెంచిన వ్యక్తి బ్రహ్మానందం: RP Patnaik | Brahmanandam | Asianet News Telugu
02:19
Now Playing
తెలుగోళ్ల ఆయుష్షు పెంచిన వ్యక్తి బ్రహ్మానందం: RP Patnaik | Brahmanandam | Asianet News Telugu
ప్రతిసారి దీని ఎంట్రీ ఏంట్రా? పృథ్వీ మాటలకు పడిపడి నవ్విన బ్రహ్మానందం | Prithvi | Asianet Telugu
06:30
Now Playing
ప్రతిసారి దీని ఎంట్రీ ఏంట్రా? పృథ్వీ మాటలకు పడిపడి నవ్విన బ్రహ్మానందం | Prithvi | Asianet Telugu
నా భార్యకి ఆరోజే చెప్పా.. బ్రహ్మానందంలా ఫోటోలిస్తా అని: Bittiri Satthi | Asianet News Telugu
07:18
Now Playing
నా భార్యకి ఆరోజే చెప్పా.. బ్రహ్మానందంలా ఫోటోలిస్తా అని: Bittiri Satthi | Asianet News Telugu

స్పోర్ట్స్

No India vs Pakistan Match? | Huge Financial Loss for ICC | Asianet News Telugu
04:35
Now Playing
No India vs Pakistan Match? | Huge Financial Loss for ICC | Asianet News Telugu
CSK Legend MS Dhoni: మైదానంలో ధోనీ ప్రాక్టీస్ ఇదే చివరి ఐపీఎల్ కానుందా?| Asianet News Telugu
02:17
Now Playing
CSK Legend MS Dhoni: మైదానంలో ధోనీ ప్రాక్టీస్ ఇదే చివరి ఐపీఎల్ కానుందా?| Asianet News Telugu
Abhishek Sharma: ఐపీఎల్ నుంచి వరల్డ్ టాప్ వరకు..టీ20 కింగ్ గా ఎదిగిన క్రికెటర్ | Asianet News Telugu
03:31
Now Playing
Abhishek Sharma: ఐపీఎల్ నుంచి వరల్డ్ టాప్ వరకు..టీ20 కింగ్ గా ఎదిగిన క్రికెటర్ | Asianet News Telugu
Virat Kohli, Kuldeep Yadav Darshan at Mahakaleshwar Temple | Ujjain | Asianet News Telugu
10:33
Now Playing
Virat Kohli, Kuldeep Yadav Darshan at Mahakaleshwar Temple | Ujjain | Asianet News Telugu

ఆటో

వర్షాకాలంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఓనర్స్ తప్పకుండ తీసుకోవలిసిన జాగ్రత్తలు...
02:32
Now Playing
వర్షాకాలంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఓనర్స్ తప్పకుండ తీసుకోవలిసిన జాగ్రత్తలు...
10 లక్షల రేంజ్ లో టాప్ 5 సేఫెస్ట్ కార్స్ ఇవే...
05:37
Now Playing
10 లక్షల రేంజ్ లో టాప్ 5 సేఫెస్ట్ కార్స్ ఇవే...
సోలార్ సిస్టం టు మోడరన్ కిచెన్: ఆటోని ఇంటిగా మార్చేసిన భారతీయుడు, ఎలా ఉందొ మీరూ ఒక లుక్కేయండి
03:28
Now Playing
సోలార్ సిస్టం టు మోడరన్ కిచెన్: ఆటోని ఇంటిగా మార్చేసిన భారతీయుడు, ఎలా ఉందొ మీరూ ఒక లుక్కేయండి

టెక్నాలజీ

మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్‌లున్నాయో తెలుసా? ఇలా చెక్ చేయండి
02:34
Now Playing
మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్‌లున్నాయో తెలుసా? ఇలా చెక్ చేయండి
సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేందుకు లోన్ తీసుకుంటున్నారా..? తప్పకుండ ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..!
03:19
Now Playing
సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేందుకు లోన్ తీసుకుంటున్నారా..? తప్పకుండ ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..!
సైబర్ మోసాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే..
07:20
Now Playing
సైబర్ మోసాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే..
డాల్బీ అనుభవం ద్వారా అత్యుత్తమ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ - Episode 3
04:37
Now Playing
డాల్బీ అనుభవం ద్వారా అత్యుత్తమ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ - Episode 3

లైఫ్ స్టైల్

Ugadi Horoscope: మేష రాశివారికి అద్భుత ఫలితాలు.. విశ్వావసు నామ సంవత్సర పంచాంగం | Asianet Telugu
Now Playing
Ugadi Horoscope: మేష రాశివారికి అద్భుత ఫలితాలు.. విశ్వావసు నామ సంవత్సర పంచాంగం | Asianet Telugu
మీ బంగారు నగలు పోయాయా? జ్యువెల్లరీ షాపువాళ్లే డబ్బు చెల్లిస్తారు ఎలాగో తెలుసా?
03:37
Now Playing
మీ బంగారు నగలు పోయాయా? జ్యువెల్లరీ షాపువాళ్లే డబ్బు చెల్లిస్తారు ఎలాగో తెలుసా?
పీరియడ్ ప్యాడ్స్ ఎన్ని గంటలకు ఒకసారి మార్చుకోవాలి? వైద్య నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారు?
02:46
Now Playing
పీరియడ్ ప్యాడ్స్ ఎన్ని గంటలకు ఒకసారి మార్చుకోవాలి? వైద్య నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారు?

ఇతర వీడియోలు

ఏలూరు సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉందండి.. MP మహేష్ యాదవ్ పై బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్రశంసలు | Asianet Telugu
07:44
Now Playing
ఏలూరు సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉందండి.. MP మహేష్ యాదవ్ పై బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్రశంసలు | Asianet Telugu
మనోజ్ అనగానే తడిగుడ్డ వేసుకొని కూర్చున్నాం: నారా రోహిత్ | Bhairavam movie | Asianet News Telugu
02:06
Now Playing
మనోజ్ అనగానే తడిగుడ్డ వేసుకొని కూర్చున్నాం: నారా రోహిత్ | Bhairavam movie | Asianet News Telugu
నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి మిస్ అవ్వొద్దు కుమ్మేద్దాం..Director Vijay Kanakamedala | Asianet News Telugu
04:00
Now Playing
నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి మిస్ అవ్వొద్దు కుమ్మేద్దాం..Director Vijay Kanakamedala | Asianet News Telugu
ముగ్గురితో సిట్టింగ్ ఉంటేనే మజా..Actor Ajay Speech at Bhairam Trailer Event | Asianet News Telugu
03:09
Now Playing
ముగ్గురితో సిట్టింగ్ ఉంటేనే మజా..Actor Ajay Speech at Bhairam Trailer Event | Asianet News Telugu

వైరల్

మీకోసమే ఇలాఎప్పుడూ ట్రై చేయకండి.
01:19
Now Playing
మీకోసమే ఇలాఎప్పుడూ ట్రై చేయకండి.
పెళ్ళైన వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భార్య.
07:38
Now Playing
పెళ్ళైన వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భార్య.
నీకు ఉన్నదే 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు.. ఢిల్లీ వెళ్లి ఏం చేస్తావ్ జగన్
02:24
Now Playing
నీకు ఉన్నదే 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు.. ఢిల్లీ వెళ్లి ఏం చేస్తావ్ జగన్