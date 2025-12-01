Cyclone Ditwah Update: రాబోయే 24 గంటల్లోరాయలసీమకి దిత్వా ముప్పు| Asianet News Telugu

Cyclone Ditwah Update: రాబోయే 24 గంటల్లోరాయలసీమకి దిత్వా ముప్పు
బంగాళాఖాతంలో దిత్వా తుఫాను వేగంగా ఉత్తర–వాయువ్య దిశగా కదులుతోంది. శ్రీలంక తీరానికి సమీపంలో ఉన్న ఈ తుఫాను తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి, దక్షిణ ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరాలకు చేరుకునే అవకాశం ఉందని ఐఎండి తెలిపింది. దిత్వా తుపాను తాజా తీవ్రత, స్థానం, మార్గం, హెచ్చరికలపై పూర్తి అప్డేట్.
Related Video
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
ఎంటర్టైన్మెంట్
02:16
Now Playing
19:00
Now Playing
06:26
Now Playing
స్పోర్ట్స్
21:29
Now Playing
03:15
Now Playing
03:15
Now Playing
ఆటో
టెక్నాలజీ
03:19
Now Playing
లైఫ్ స్టైల్
ఇతర వీడియోలు
07:44
Now Playing
02:06
Now Playing
04:00
Now Playing