CM Chandrababu Naidu: వ్యవసాయం లాభసాటికి చంద్రబాబు పంచసూత్రాలు| Asianet News Telugu

CM Chandrababu Naidu: వ్యవసాయం లాభసాటికి చంద్రబాబు పంచసూత్రాలు

Galam Venkata Rao
Published : Dec 03 2025, 10:00 PM IST
వ్యవసాయాన్ని లాభసాటిగా మార్చి, అన్నదాతకు అండగా నిలిచేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం పంచసూత్ర ప్రణాళికతో ముందుకెళుతోందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. పంచసూత్రాలపై అవగాహన కల్పించేందుకే రైతన్నా...మీకోసం కార్యక్రమాన్ని చేపట్టామన్నారు.

