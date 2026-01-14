బిలాయి నుండివచ్చాం.. ఆంధ్రాకల్చర్ ని ఎంజాయ్ చేశాం:Visakhaలో Bhogi Celebrations | Asianet News Telugu

MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

బిలాయి నుండివచ్చాం.. ఆంధ్రాకల్చర్ ని ఎంజాయ్ చేశాం:Visakhaలో Bhogi Celebrations

Author : Galam Venkata Rao
Published : Jan 14 2026, 02:19 PM IST
విశాఖపట్నం, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ గ్రౌండ్స్‌లో భోగి పండుగను ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ భోగి వేడుకల్లో BJP సీనియర్ నాయకుడు GVL నరసింహా రావు పాల్గొని ప్రజలతో కలిసి పండుగ ఆనందాన్ని పంచుకున్నారు. సాంప్రదాయ భోగి మంటలు, ప్రజల ఉత్సాహం, పండుగ వాతావరణంతో ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ ప్రాంగణం సందడిగా మారింది.

