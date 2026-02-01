MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

Gudivada Amarnath: అంబటి రాంబాబు ఇంటిపై దాడి జంగిల్‌ రాజ్‌ పాలనకు నిదర్శనం

Author : Galam Venkata Rao
Published : Feb 01 2026, 02:00 AM IST
Share this Video

మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబుపై జరిగిన దాడిని వైయస్‌ఆర్‌సీపీ తీవ్రంగా ఖండిస్తోందని పార్టీ నేత, మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్‌నాథ్ స్పష్టం చేశారు. విశాఖపట్నంలో మీడియాతో మాట్లాడిన ఆయన, అంబటి రాంబాబు నివాసంపై టీడీపీ గూండాలు చేసిన దాడి రాష్ట్రంలో జంగిల్ రాజ్ పాలనకు నిదర్శనమని మండిపడ్డారు. ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించే గొంతులను అణిచివేయాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ దాడి జరిగిందని ఆయన ఆరోపించారు.

Related Video

అంబటి మాటల వెనుక.. జగన్‌ ప్లాన్‌ అదే: Srinivasa Reddy Reddeppagari comments | Asianet News Telugu
Now Playing
అంబటి మాటల వెనుక.. జగన్‌ ప్లాన్‌ అదే: Srinivasa Reddy Reddeppagari comments | Asianet News Telugu
Paritala Sriram Mass Warning: నోటికొచ్చినట్లు మాట్లాడితే అంతే | Ambati Rambabu | Asianet News Telugu
Now Playing
Paritala Sriram Mass Warning: నోటికొచ్చినట్లు మాట్లాడితే అంతే | Ambati Rambabu | Asianet News Telugu
Gudivada Amarnath: అంబటి రాంబాబు ఇంటిపై దాడి జంగిల్‌ రాజ్‌ పాలనకు నిదర్శనం | Asianet News Telugu
Now Playing
Gudivada Amarnath: అంబటి రాంబాబు ఇంటిపై దాడి జంగిల్‌ రాజ్‌ పాలనకు నిదర్శనం | Asianet News Telugu
TDP Leaders Attack Ambati Rambabu House: అంబటి ఇంటికి నిప్పు గుంటూరులో గందరగోళం| Asianet News Telugu
Now Playing
TDP Leaders Attack Ambati Rambabu House: అంబటి ఇంటికి నిప్పు గుంటూరులో గందరగోళం| Asianet News Telugu
Ambati Rambabu Arrest Visuals: అంబటి అరెస్ట్.. గుంటూరులో హై టెన్షన్ | Asianet News Telugu
Now Playing
Ambati Rambabu Arrest Visuals: అంబటి అరెస్ట్.. గుంటూరులో హై టెన్షన్ | Asianet News Telugu
మా జోలికొస్తే చెప్పు తెగుద్ది:Ambati Residence Protest | TDP & YCP Women Clash | Asianet News Telugu
Now Playing
మా జోలికొస్తే చెప్పు తెగుద్ది:Ambati Residence Protest | TDP & YCP Women Clash | Asianet News Telugu
Nara Lokesh Visits Innovation Fair: ఈ రోబో చేసిన పనికి షాకైన మంత్రి నారాలోకేష్ | Asianet News Telugu
Now Playing
Nara Lokesh Visits Innovation Fair: ఈ రోబో చేసిన పనికి షాకైన మంత్రి నారాలోకేష్ | Asianet News Telugu
Deputy CM Pawan Kalyan: కాలుష్యాన్ని నివారించలేంనియంత్రించవచ్చు: పవన్ | Asianet News Telugu
Now Playing
Deputy CM Pawan Kalyan: కాలుష్యాన్ని నివారించలేంనియంత్రించవచ్చు: పవన్ | Asianet News Telugu
Hello Lokesh Program at JNTU Kakinada:కాకినాడ జేఎన్టీయూ విద్యార్థులతో లోకేష్ పంచ్ లు| Asianet Telugu
Now Playing
Hello Lokesh Program at JNTU Kakinada:కాకినాడ జేఎన్టీయూ విద్యార్థులతో లోకేష్ పంచ్ లు| Asianet Telugu
CM Chandrababu Naidu Jala Harati: కుప్పంలో కృష్ణా జలాలకుహారతి ఇచ్చిన సీఎం | Asianet News Telugu
Now Playing
CM Chandrababu Naidu Jala Harati: కుప్పంలో కృష్ణా జలాలకుహారతి ఇచ్చిన సీఎం | Asianet News Telugu

ఎంటర్టైన్మెంట్

Deva Gudi Movie Team Interview With Raghu Kunche | దేవగుడి సినిమా విశేషాలు | Asianet News Telugu
29:42
Now Playing
Deva Gudi Movie Team Interview With Raghu Kunche | దేవగుడి సినిమా విశేషాలు | Asianet News Telugu
Ariyana Interview with Barabar Premistha Movie | Tollywood Interviews | Asianet News Telugu
39:54
Now Playing
Ariyana Interview with Barabar Premistha Movie | Tollywood Interviews | Asianet News Telugu
IPS Bagchi మాటలకు భూమిక చూడండి ఎలా నవ్వుతుందో | Enno Vaasanthaalu Song Launch | Asianet News Telugu
04:09
Now Playing
IPS Bagchi మాటలకు భూమిక చూడండి ఎలా నవ్వుతుందో | Enno Vaasanthaalu Song Launch | Asianet News Telugu
Actress Bhumika on Pawan Kalyan: పవన్ తో నాజర్నీ చాలా స్పెషల్ | Song Launch | Asianet News Telugu
04:54
Now Playing
Actress Bhumika on Pawan Kalyan: పవన్ తో నాజర్నీ చాలా స్పెషల్ | Song Launch | Asianet News Telugu

స్పోర్ట్స్

CSK Legend MS Dhoni: మైదానంలో ధోనీ ప్రాక్టీస్ ఇదే చివరి ఐపీఎల్ కానుందా?| Asianet News Telugu
02:17
Now Playing
CSK Legend MS Dhoni: మైదానంలో ధోనీ ప్రాక్టీస్ ఇదే చివరి ఐపీఎల్ కానుందా?| Asianet News Telugu
Abhishek Sharma: ఐపీఎల్ నుంచి వరల్డ్ టాప్ వరకు..టీ20 కింగ్ గా ఎదిగిన క్రికెటర్ | Asianet News Telugu
03:31
Now Playing
Abhishek Sharma: ఐపీఎల్ నుంచి వరల్డ్ టాప్ వరకు..టీ20 కింగ్ గా ఎదిగిన క్రికెటర్ | Asianet News Telugu
Virat Kohli, Kuldeep Yadav Darshan at Mahakaleshwar Temple | Ujjain | Asianet News Telugu
10:33
Now Playing
Virat Kohli, Kuldeep Yadav Darshan at Mahakaleshwar Temple | Ujjain | Asianet News Telugu
Team India Cricket Schedule 2026: 2026లో క్రికెట్ ఫ్యాన్స్‌కు పూనకాలే | Asianet News Telugu
04:02
Now Playing
Team India Cricket Schedule 2026: 2026లో క్రికెట్ ఫ్యాన్స్‌కు పూనకాలే | Asianet News Telugu

ఆటో

వర్షాకాలంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఓనర్స్ తప్పకుండ తీసుకోవలిసిన జాగ్రత్తలు...
02:32
Now Playing
వర్షాకాలంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఓనర్స్ తప్పకుండ తీసుకోవలిసిన జాగ్రత్తలు...
10 లక్షల రేంజ్ లో టాప్ 5 సేఫెస్ట్ కార్స్ ఇవే...
05:37
Now Playing
10 లక్షల రేంజ్ లో టాప్ 5 సేఫెస్ట్ కార్స్ ఇవే...
సోలార్ సిస్టం టు మోడరన్ కిచెన్: ఆటోని ఇంటిగా మార్చేసిన భారతీయుడు, ఎలా ఉందొ మీరూ ఒక లుక్కేయండి
03:28
Now Playing
సోలార్ సిస్టం టు మోడరన్ కిచెన్: ఆటోని ఇంటిగా మార్చేసిన భారతీయుడు, ఎలా ఉందొ మీరూ ఒక లుక్కేయండి

టెక్నాలజీ

మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్‌లున్నాయో తెలుసా? ఇలా చెక్ చేయండి
02:34
Now Playing
మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్‌లున్నాయో తెలుసా? ఇలా చెక్ చేయండి
సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేందుకు లోన్ తీసుకుంటున్నారా..? తప్పకుండ ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..!
03:19
Now Playing
సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేందుకు లోన్ తీసుకుంటున్నారా..? తప్పకుండ ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..!
సైబర్ మోసాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే..
07:20
Now Playing
సైబర్ మోసాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే..
డాల్బీ అనుభవం ద్వారా అత్యుత్తమ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ - Episode 3
04:37
Now Playing
డాల్బీ అనుభవం ద్వారా అత్యుత్తమ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ - Episode 3

లైఫ్ స్టైల్

Ugadi Horoscope: మేష రాశివారికి అద్భుత ఫలితాలు.. విశ్వావసు నామ సంవత్సర పంచాంగం | Asianet Telugu
Now Playing
Ugadi Horoscope: మేష రాశివారికి అద్భుత ఫలితాలు.. విశ్వావసు నామ సంవత్సర పంచాంగం | Asianet Telugu
మీ బంగారు నగలు పోయాయా? జ్యువెల్లరీ షాపువాళ్లే డబ్బు చెల్లిస్తారు ఎలాగో తెలుసా?
03:37
Now Playing
మీ బంగారు నగలు పోయాయా? జ్యువెల్లరీ షాపువాళ్లే డబ్బు చెల్లిస్తారు ఎలాగో తెలుసా?
పీరియడ్ ప్యాడ్స్ ఎన్ని గంటలకు ఒకసారి మార్చుకోవాలి? వైద్య నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారు?
02:46
Now Playing
పీరియడ్ ప్యాడ్స్ ఎన్ని గంటలకు ఒకసారి మార్చుకోవాలి? వైద్య నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారు?

ఇతర వీడియోలు

ఏలూరు సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉందండి.. MP మహేష్ యాదవ్ పై బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్రశంసలు | Asianet Telugu
07:44
Now Playing
ఏలూరు సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉందండి.. MP మహేష్ యాదవ్ పై బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్రశంసలు | Asianet Telugu
మనోజ్ అనగానే తడిగుడ్డ వేసుకొని కూర్చున్నాం: నారా రోహిత్ | Bhairavam movie | Asianet News Telugu
02:06
Now Playing
మనోజ్ అనగానే తడిగుడ్డ వేసుకొని కూర్చున్నాం: నారా రోహిత్ | Bhairavam movie | Asianet News Telugu
నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి మిస్ అవ్వొద్దు కుమ్మేద్దాం..Director Vijay Kanakamedala | Asianet News Telugu
04:00
Now Playing
నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి మిస్ అవ్వొద్దు కుమ్మేద్దాం..Director Vijay Kanakamedala | Asianet News Telugu
ముగ్గురితో సిట్టింగ్ ఉంటేనే మజా..Actor Ajay Speech at Bhairam Trailer Event | Asianet News Telugu
03:09
Now Playing
ముగ్గురితో సిట్టింగ్ ఉంటేనే మజా..Actor Ajay Speech at Bhairam Trailer Event | Asianet News Telugu

వైరల్

మీకోసమే ఇలాఎప్పుడూ ట్రై చేయకండి.
01:19
Now Playing
మీకోసమే ఇలాఎప్పుడూ ట్రై చేయకండి.
పెళ్ళైన వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భార్య.
07:38
Now Playing
పెళ్ళైన వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భార్య.
నీకు ఉన్నదే 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు.. ఢిల్లీ వెళ్లి ఏం చేస్తావ్ జగన్
02:24
Now Playing
నీకు ఉన్నదే 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు.. ఢిల్లీ వెళ్లి ఏం చేస్తావ్ జగన్