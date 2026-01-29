Ap Deputy CM Pawan Kalyan: అమ్మ పుట్టినరోజున పవన్ కళ్యాణ్ కీలక నిర్ణయం | Asianet News Telugu

Ap Deputy CM Pawan Kalyan: అమ్మ పుట్టినరోజున పవన్ కళ్యాణ్ కీలక నిర్ణయం
డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ మరోసారి తన మంచి మనసును చాటుకున్నారు. విశాఖపట్నం పర్యటనలో భాగంగా స్థానిక జంతు ప్రదర్శనశాలను సందర్శించిన ఆయన, తల్లి అంజనాదేవి జన్మదినాన్ని ప్రత్యేకంగా జరుపుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా విశాఖ జూలో ఉన్న జిరాఫీలను దత్తత తీసుకున్నారు. ఏడాది కాలం పాటు ఆ జిరాఫీల పోషణ ఖర్చులను పవన్ కళ్యాణ్ స్వయంగా భరిస్తారని తెలిపారు.
