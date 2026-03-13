MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

ఏపీ హైకోర్టులో మహిళా జడ్జి ప్రమాణ స్వీకారం

Author : Galam Venkata Rao
Published : Mar 13 2026, 06:35 PM IST
Share this Video

ఏపీ హై కోర్టులో శుక్రవారం జస్టిస్ Leesa Gill కొత్త న్యాయమూర్తిగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ Dheeraj Singh Thakur ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత జస్టిస్ లీసా గిల్ అధికారికంగా హై కోర్టులో పని ప్రారంభించారు.జస్టిస్ లీసా గిల్ పంజాబ్, హర్యానా హై కోర్టులో పనిచేసిన అనుభవజ్ఞురాలు. పంజాబ్ యూనివర్సిటీ నుండి LLB, LLM పూర్తి చేసి 1990లో న్యాయవాదిగా ప్రాక్టీస్ మొదలుపెట్టారు. 2014లో పంజాబ్–హర్యానా హై కోర్టులో న్యాయమూర్తిగా నియామకం అయ్యారు.

Related Video

ఏపీ హైకోర్టులో మహిళా జడ్జి ప్రమాణ స్వీకారం | Justice Leesa Gill appointment | Asianet News Telugu
Now Playing
ఏపీ హైకోర్టులో మహిళా జడ్జి ప్రమాణ స్వీకారం | Justice Leesa Gill appointment | Asianet News Telugu
Iran Israel War: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గుడ్ల ధరలు ఎంతో తెలుసా? | Eggs, Chicken Price | Asianet Telugu
Now Playing
Iran Israel War: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గుడ్ల ధరలు ఎంతో తెలుసా? | Eggs, Chicken Price | Asianet Telugu
video: చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గోకుల్ సాయికృష్ణ ప్రాణాలు తీసిన డెంగ్యూ జ్వరం
Now Playing
video: చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గోకుల్ సాయికృష్ణ ప్రాణాలు తీసిన డెంగ్యూ జ్వరం
video: గృహనిర్మాణంపై ముఖ్యమంత్రి వైయస్‌ జగన్‌ సమీక్ష
Now Playing
video: గృహనిర్మాణంపై ముఖ్యమంత్రి వైయస్‌ జగన్‌ సమీక్ష
Video: టీచర్ వేధిస్తోందని ఆ విద్యార్థి చేసిన పని...
Now Playing
Video: టీచర్ వేధిస్తోందని ఆ విద్యార్థి చేసిన పని...
video: మంథనిలో ఆర్టీసీ కార్మికుల అర్థనగ్న ప్రదర్శన
Now Playing
video: మంథనిలో ఆర్టీసీ కార్మికుల అర్థనగ్న ప్రదర్శన
Video: గిట్టుబాటు ధరకోసం రోడ్డెక్కిన టమోటా రైతు
Now Playing
Video: గిట్టుబాటు ధరకోసం రోడ్డెక్కిన టమోటా రైతు
Video: రికార్డుల రారాజు : భారత జంబో క్రికెటర్ అనిల్ కుంబ్లే
Now Playing
Video: రికార్డుల రారాజు : భారత జంబో క్రికెటర్ అనిల్ కుంబ్లే
video: వైఎస్సార్ నవోదయ పథకం ద్వారా నిరుద్యోగితను తగ్గించే ప్రయత్నం
Now Playing
video: వైఎస్సార్ నవోదయ పథకం ద్వారా నిరుద్యోగితను తగ్గించే ప్రయత్నం
video: గాంధీగారి ఆశయాలను ప్రజలు మర్చిపోతున్నారు : సుజనాచౌదరి
Now Playing
video: గాంధీగారి ఆశయాలను ప్రజలు మర్చిపోతున్నారు : సుజనాచౌదరి

ఎంటర్టైన్మెంట్

మరోసారి క్షమాపణలు చెప్పిన రాజేంద్రప్రసాద్ | Actor Rajendra Prasad Apologies | Asianet News Telugu
01:34
Now Playing
మరోసారి క్షమాపణలు చెప్పిన రాజేంద్రప్రసాద్ | Actor Rajendra Prasad Apologies | Asianet News Telugu
Rajendra Prasad Apologizes: మరోసారి క్షమాపణలు చెప్పిన రాజేంద్రప్రసాద్| Asianet News Telugu
04:52
Now Playing
Rajendra Prasad Apologizes: మరోసారి క్షమాపణలు చెప్పిన రాజేంద్రప్రసాద్| Asianet News Telugu
మా ఫ్యామిలీ పుట్టింది సినిమా కోసమే: Allu Aravind emotional speech | Asianet News Telugu
01:00
Now Playing
మా ఫ్యామిలీ పుట్టింది సినిమా కోసమే: Allu Aravind emotional speech | Asianet News Telugu
Rashmika Mandanna Fires on Audio Leak Controversy: ఆడియో లీక్ వివాదంపై రష్మిక ఫైర్ | Asianet Telugu
04:54
Now Playing
Rashmika Mandanna Fires on Audio Leak Controversy: ఆడియో లీక్ వివాదంపై రష్మిక ఫైర్ | Asianet Telugu

స్పోర్ట్స్

Gautam Gambhir Built a Champion Team: స్టార్లు లేని ఛాంపియన్ టీమ్ అసలు సిసలు నిర్మాత| Asianet Telugu
03:42
Now Playing
Gautam Gambhir Built a Champion Team: స్టార్లు లేని ఛాంపియన్ టీమ్ అసలు సిసలు నిర్మాత| Asianet Telugu
Ishan Kishan Plays Cricket With Kids: సొంతూరుకి చేరుకున్నఇషాన్ కి షన్ కి ఘన స్వాగతం | Asianet Telugu
12:20
Now Playing
Ishan Kishan Plays Cricket With Kids: సొంతూరుకి చేరుకున్నఇషాన్ కి షన్ కి ఘన స్వాగతం | Asianet Telugu
Suryakumar Yadav: సొంతూరుకి చేరుకున్న టీమిండియా కెప్టెన్ కి ఘన స్వాగతం| Asianet News Telugu
13:44
Now Playing
Suryakumar Yadav: సొంతూరుకి చేరుకున్న టీమిండియా కెప్టెన్ కి ఘన స్వాగతం| Asianet News Telugu
Sanju Samson Father Samson Vishwanath Emotional Comments | India Win T20 | Asianet News Telugu
03:35
Now Playing
Sanju Samson Father Samson Vishwanath Emotional Comments | India Win T20 | Asianet News Telugu

ఆటో

వర్షాకాలంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఓనర్స్ తప్పకుండ తీసుకోవలిసిన జాగ్రత్తలు...
02:32
Now Playing
వర్షాకాలంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఓనర్స్ తప్పకుండ తీసుకోవలిసిన జాగ్రత్తలు...
10 లక్షల రేంజ్ లో టాప్ 5 సేఫెస్ట్ కార్స్ ఇవే...
05:37
Now Playing
10 లక్షల రేంజ్ లో టాప్ 5 సేఫెస్ట్ కార్స్ ఇవే...
సోలార్ సిస్టం టు మోడరన్ కిచెన్: ఆటోని ఇంటిగా మార్చేసిన భారతీయుడు, ఎలా ఉందొ మీరూ ఒక లుక్కేయండి
03:28
Now Playing
సోలార్ సిస్టం టు మోడరన్ కిచెన్: ఆటోని ఇంటిగా మార్చేసిన భారతీయుడు, ఎలా ఉందొ మీరూ ఒక లుక్కేయండి

టెక్నాలజీ

మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్‌లున్నాయో తెలుసా? ఇలా చెక్ చేయండి
02:34
Now Playing
మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్‌లున్నాయో తెలుసా? ఇలా చెక్ చేయండి
సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేందుకు లోన్ తీసుకుంటున్నారా..? తప్పకుండ ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..!
03:19
Now Playing
సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేందుకు లోన్ తీసుకుంటున్నారా..? తప్పకుండ ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..!
సైబర్ మోసాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే..
07:20
Now Playing
సైబర్ మోసాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే..
డాల్బీ అనుభవం ద్వారా అత్యుత్తమ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ - Episode 3
04:37
Now Playing
డాల్బీ అనుభవం ద్వారా అత్యుత్తమ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ - Episode 3

లైఫ్ స్టైల్

Big Drop in Gold and Silver Rates: భారీగా తగ్గిన బంగారంధరలు ప్రస్తుతం గ్రాము ఎంతంటే?| Asianet Telugu
04:33
Now Playing
Big Drop in Gold and Silver Rates: భారీగా తగ్గిన బంగారంధరలు ప్రస్తుతం గ్రాము ఎంతంటే?| Asianet Telugu
Today Gold Rate: ట్రంప్ వ్యాఖ్యలతో Gold Effect... మళ్లీ ఇంత పెరిగిందా? | Asianet News Telugu
02:17
Now Playing
Today Gold Rate: ట్రంప్ వ్యాఖ్యలతో Gold Effect... మళ్లీ ఇంత పెరిగిందా? | Asianet News Telugu
Gold Rate Today: బంగారం కొంటున్నారా? అయితే మీకో గుడ్‍న్యూస్ | Gold | Silver | Asianet News Telugu
02:11
Now Playing
Gold Rate Today: బంగారం కొంటున్నారా? అయితే మీకో గుడ్‍న్యూస్ | Gold | Silver | Asianet News Telugu

ఇతర వీడియోలు

ఏలూరు సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉందండి.. MP మహేష్ యాదవ్ పై బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్రశంసలు | Asianet Telugu
07:44
Now Playing
ఏలూరు సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉందండి.. MP మహేష్ యాదవ్ పై బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్రశంసలు | Asianet Telugu
మనోజ్ అనగానే తడిగుడ్డ వేసుకొని కూర్చున్నాం: నారా రోహిత్ | Bhairavam movie | Asianet News Telugu
02:06
Now Playing
మనోజ్ అనగానే తడిగుడ్డ వేసుకొని కూర్చున్నాం: నారా రోహిత్ | Bhairavam movie | Asianet News Telugu
నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి మిస్ అవ్వొద్దు కుమ్మేద్దాం..Director Vijay Kanakamedala | Asianet News Telugu
04:00
Now Playing
నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి మిస్ అవ్వొద్దు కుమ్మేద్దాం..Director Vijay Kanakamedala | Asianet News Telugu
ముగ్గురితో సిట్టింగ్ ఉంటేనే మజా..Actor Ajay Speech at Bhairam Trailer Event | Asianet News Telugu
03:09
Now Playing
ముగ్గురితో సిట్టింగ్ ఉంటేనే మజా..Actor Ajay Speech at Bhairam Trailer Event | Asianet News Telugu

వైరల్

మీకోసమే ఇలాఎప్పుడూ ట్రై చేయకండి.
01:19
Now Playing
మీకోసమే ఇలాఎప్పుడూ ట్రై చేయకండి.
పెళ్ళైన వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భార్య.
07:38
Now Playing
పెళ్ళైన వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భార్య.
నీకు ఉన్నదే 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు.. ఢిల్లీ వెళ్లి ఏం చేస్తావ్ జగన్
02:24
Now Playing
నీకు ఉన్నదే 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు.. ఢిల్లీ వెళ్లి ఏం చేస్తావ్ జగన్