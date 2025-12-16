యోగి ప్రభుత్వ వన్ స్టాప్ సెంటర్లు నిరాదరణకు గురైన మహిళలకు న్యాయం, కౌన్సెలింగ్, నైపుణ్య శిక్షణ ఇచ్చి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపుతున్నాయి. వీటి ద్వారా ఇప్పటివరకు 2.39 లక్షల మంది మహిళలు లబ్ధి పొందారు.
Uttar Pradesh : సొంతవాళ్ల చేతిలో నిరాదరణకు గురైన మహిళలకు ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ప్రభుత్వం అండగా నిలుస్తోంది. ఇందుకోసం ఏర్పాటుచేసిన వన్ స్టాప్ సెంటర్లు ఒంటరి మహిళల కలలకు కొత్త రెక్కలు తొడుగుతున్నాయి. మనసుంటే మార్గం ఉంటుందనేది నిజం… ఈ రోజు అదే మార్గాన్ని యోగి ప్రభుత్వ వన్ స్టాప్ సెంటర్ల అనుసరిస్తున్నారు.
లక్షలాది మహిళలకు ఆత్మవిశ్వాసం
రాష్ట్రంలో లక్షలాది మంది మహిళలు వన్ స్టాప్ సెంటర్ల ద్వారా జీవితాలను మెరుగుపర్చుకున్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్ పేరును కూడా నిలబెడుతున్నారు. ఈ కేంద్రాలు సగం జనాభా అయిన మహిళలకు బలమైన స్ఫూర్తి వనరుగా మారింది. ఇలా సొంతవాళ్ల చేతిలో నిరాదరణకు గురై వన్ స్టాప్ సెంటర్ ఆశ్రయం పొందిన ఒక మహిళ, తన పట్టుదల, కృషితో బీహార్ పీసీఎస్-జె పరీక్షలో విజయం సాధించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.
వన్ స్టాప్ సెంటర్లో ట్రామా కౌన్సెలింగ్ సౌకర్యం
మహిళా సంక్షేమ శాఖ డైరెక్టర్ సందీప్ కౌర్ మాట్లాడుతూ… డబుల్ ఇంజన్ ప్రభుత్వం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిరాదరణకు గురైన మహిళలను సమాజంలో మంచి గౌరవాన్ని కల్పిస్తోందన్నారు. వారు ప్రధాన జనజీవన స్రవంతిలోకి తీసుకురావడానికి ప్రభుత్వం ఈ వన్ స్టాప్ సెంటర్ల ద్వారా అన్ని విధాలా సహాయం అందిస్తోందని చెప్పారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో 94 వన్ స్టాప్ సెంటర్లు నడుస్తున్నాయని ఆమె తెలిపారు. గడిచిన ఎనిమిదిన్నర సంవత్సరాలలో ఈ కేంద్రాల ద్వారా 2.39 లక్షల మంది మహిళలకు తక్షణ న్యాయం అందించామన్నారు.
న్యాయం అందించడంపై దృష్టి
వన్ స్టాప్ సెంటర్లలో మహిళలకు కేవలం న్యాయం మాత్రమే కాకుండా ట్రామా కౌన్సెలింగ్ కూడా చేయిస్తారని డైరెక్టర్ తెలిపారు. మహిళలు మానసికంగా సాధారణ స్థితికి వచ్చాక, వాళ్లను యోగి ప్రభుత్వ వివిధ పథకాలతో అనుసంధానిస్తారన్నారు. దీనితో పాటు మహిళల్లో ఆత్మవిశ్వాసం నింపేందుకు వివిధ కోర్సులలో శిక్షణ ఇచ్చి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మిషన్తో కలుపుతారు.
స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మిషన్తో మారిన మహిళల జీవితాలు
స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మిషన్ కింద లక్షలాది మంది మహిళలు, యువతులకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్, మొబైల్ రిపేరింగ్, బ్యూటీ పార్లర్, కుట్లు-అల్లికలతో సహా అనేక కోర్సులలో శిక్షణ ఇచ్చారు. శిక్షణ పూర్తయ్యాక చాలామంది మహిళలు నెలకు 15 నుండి 20 వేల రూపాయల వరకు సంపాదిస్తున్నారు.
ప్రముఖ కంపెనీల నుండి శిక్షణ, ఉపాధి
లాక్మే సెలూన్, స్టార్బక్స్, ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్ వంటి అనేక ప్రతిష్ఠాత్మక కంపెనీలు కూడా మహిళలకు శిక్షణ ఇస్తున్నాయని డైరెక్టర్ తెలిపారు. దీని ఫలితంగా ఈ రోజు చాలా మంది మహిళలు ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్, స్టార్బక్స్ కాఫీ హౌస్లు, లాక్మే సెలూన్లలో పనిచేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం లక్నోకు చెందిన ఒక యువతి ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో సూపర్వైజర్ పదవిలో పనిచేస్తోంది.
పీసీఎస్-జె, మెడికల్ ఆఫీసర్గా మారి చరిత్ర సృష్టించారు
యోగి ప్రభుత్వ వన్ స్టాప్ సెంటర్లు యువతులు, మహిళలు తమ చదువును కొనసాగించడానికి అవసరమైన అన్ని సౌకర్యాలను కూడా కల్పిస్తాయి. దీని ఫలితంగానే లక్నోకు చెందిన ఒక యువతి బీహార్ పీసీఎస్-జె పరీక్షలో విజయం సాధించి రాష్ట్రానికి పేరు తెచ్చింది. ఇది కాకుండా, ఇటీవల ఒక యువతి ఆయుష్ విభాగంలోని హోమియోపతిక్ వింగ్లో మెడికల్ ఆఫీసర్ పదవిలో చేరింది.
జాతీయ స్థాయిలో గౌరవం
యోగి ప్రభుత్వం నడుపుతున్న లక్నోలోని వన్ స్టాప్ సెంటర్కు 2019లో అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను రాష్ట్రపతి చేతుల మీదుగా నారీ శక్తి పురస్కారం లభించింది. అలాగే గతేడాది మార్చి 8న గవర్నర్ కూడా లక్నో వన్ స్టాప్ సెంటర్ను సత్కరించారు.