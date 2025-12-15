ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్, టాటా గ్రూప్ ఛైర్మన్ ఎన్. చంద్రశేఖరన్ సమావేశంలో యూపీలో ఏఐ సిటీ, డిఫెన్స్ కారిడార్, ఈవీ, ఇంధనం, హోటల్, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్టుల విస్తరణకు అంగీకారం కుదిరింది.
Uttar Pradesh : ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్, టాటా సన్స్ ఛైర్మన్ ఎన్. చంద్రశేఖరన్ మధ్య ఇటీవల సమావేశం జరిగిన విషయం తెలిసిందే. ఇందులో ఉత్తరప్రదేశ్లో టాటా గ్రూప్ నిర్వహిస్తున్న ప్రాజెక్టుల పురోగతి, వాటి విస్తరణపై వివరంగా చర్చించారు. రాష్ట్ర డిజిటల్ ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడం, యువతకు ఆధునిక సాంకేతిక నైపుణ్యాలు అందించడం, కొత్త ఉపాధి అవకాశాలు సృష్టించడం ఈ సమావేశం ముఖ్య ఉద్దేశం.
ఈ సందర్భంగా లక్నోలో ఏఐ సిటీ, గోరఖ్పూర్లో సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఏర్పాటు చేసేందుకు టాటా గ్రూప్ ప్రతిపాదించింది. దీంతో పాటు టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ (TCS) లక్నో, నోయిడా, వారణాసి యూనిట్లలో ఉద్యోగుల సంఖ్యను పెంచడానికి కూడా అంగీకరించారు.
లక్నోలో ఏఐ సిటీ, గోరఖ్పూర్లో సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ప్రతిపాదన
సమావేశం సమయంలో రాజధాని లక్నోలో 'ఏఐ సిటీ' అభివృద్ధి చేసేందుకు కార్యాచరణ ప్రణాళికను టాటా గ్రూప్ ఛైర్మన్ సమర్పించారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ ఉత్తరప్రదేశ్ను ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రంగంలో గ్లోబల్ హబ్గా మార్చడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని ఆయన తెలిపారు. ఏఐ సిటీ ద్వారా స్టార్టప్లు, పరిశోధనలు, వేలాది కొత్త ఉద్యోగాలతో ఒక ఎకోసిస్టమ్ తయారవుతుంది.
ఇదే క్రమంలో గోరఖ్పూర్లో సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఏర్పాటు చేసే ప్రతిపాదన కూడా పెట్టారు. దీనికోసం టాటా గ్రూప్ ఐఐటీ కాన్పూర్తో ఒక ఎంఓయూ కుదుర్చుకుంది. దీని కింద రూ.48 కోట్ల పెట్టుబడి పెడతారు. ఈ ప్రాజెక్టులో తూర్పు ఉత్తరప్రదేశ్ యువతకు ఏఐ, సైబర్ సెక్యూరిటీ, డేటా సైన్స్, 3డి ప్రింటింగ్, డ్రోన్, స్పేస్ టెక్నాలజీలో శిక్షణ ఇస్తారు.
టీసీఎస్లో ఉపాధి విస్తరణ, ఉద్యోగుల సంఖ్య 30,000కు పెరుగుదల
టీసీఎస్ లక్నో, నోయిడా యూనిట్లలో ఉద్యోగుల సంఖ్యను 16,000 నుంచి 30,000కు పెంచుతున్నట్లు టాటా గ్రూప్ ప్రకటించింది. దీనివల్ల రాష్ట్ర డిజిటల్ టాలెంట్ పూల్కు బలం చేకూరుతుంది. యువతకు ఐటీ రంగంలో పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయి.
ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీ, డిఫెన్స్ కారిడార్లో పెట్టుబడులు
ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ నాయకత్వంలో ఉత్తరప్రదేశ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీకి పెద్ద కేంద్రంగా ఎదుగుతోంది. సమావేశంలో మొబైల్ పరికరాలు, ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ కాంపోనెంట్ల తయారీలో పెట్టుబడులు పెంచేందుకు టాటా గ్రూప్ ఆసక్తి చూపింది. ఈ క్రమంలో ఇంటెల్తో కుదిరిన ఎంఓయూ వివరాలను కూడా పంచుకున్నారు.
దీంతో పాటు డిఫెన్స్ కారిడార్లో పెట్టుబడులు పెంచేందుకు టాటా గ్రూప్ ప్రతిపాదించింది. బబినాతో సహా రాష్ట్రంలోని రక్షణ పారిశ్రామిక నోడ్స్లో డ్రోన్లు, క్షిపణులు, రక్షణ వాహనాల ఉత్పత్తిపై దృష్టి పెడుతున్నారు. ఝాన్సీలో బీడా కింద 25,000 ఎకరాల భూమిలో ప్రాజెక్ట్ విస్తరణ వివరాలను కూడా అందించారు.
అయోధ్యలో మ్యూజియం ఆఫ్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్
టాటా గ్రూప్ సహకారంతో అయోధ్యలో మ్యూజియం ఆఫ్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ నిర్మాణ పనులను జనవరి 2027 నాటికి పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఈ మ్యూజియంలో అత్యాధునిక టెక్నాలజీ ఆధారిత డిస్ప్లేలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఇవి విదేశీ పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తాయి. దీంతో పాటు మధుర-బృందావన్ ప్రాంతంలో మానసి గంగా కుండ్, శ్యామ్ కుండ్, రాధా కుండ్తో సహా ఎనిమిది కుండాల పునరుద్ధరణ, రాష్ట్రంలోని ప్రధాన గంగా ఘాట్ల శుభ్రత పనులను కూడా టాటా గ్రూప్ చేపడుతుంది.
ఉత్తరప్రదేశ్లో టాటా గ్రూప్ హోటల్ చైన్ భారీ విస్తరణ
పర్యాటక, హాస్పిటాలిటీ రంగంలో పెరుగుతున్న డిమాండ్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని, రాష్ట్రంలో హోటల్ నెట్వర్క్ విస్తరణ వివరాలను టాటా గ్రూప్ అందించింది. ప్రస్తుతం తాజ్, వివాంత, సెలెక్షన్స్ బ్రాండ్ల కింద 30 హోటళ్లు నిర్మాణంలో ఉన్నాయి. దీంతో పాటు మరో 30 కొత్త హోటళ్ల నిర్మాణంపై కూడా చర్చ జరిగింది.
ఈ విస్తరణతో రాష్ట్రంలో లగ్జరీ హోటల్ గదుల సంఖ్య 2,000 నుంచి 5,000కు పెరుగుతుంది. ఈ హోటళ్లను ప్రయాగ్రాజ్, అయోధ్య, వారణాసి, బృందావన్, ఆగ్రా, కాన్పూర్, లక్నో, బిజ్నోర్, గోరఖ్పూర్ వంటి ప్రధాన పర్యాటక కేంద్రాల్లో నిర్మిస్తారు.
ఈవీ, ఇంధనం, సోలార్ పవర్ ప్రాజెక్టులపై దృష్టి
సమావేశంలో టాటా మోటార్స్ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల తయారీ విస్తరణకు సంబంధించిన రోడ్మ్యాప్ను సమర్పించింది. దీనివల్ల రాష్ట్రంలో హరిత ఇంధనానికి ప్రోత్సాహం, కొత్త ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయి. టాటా పవర్ ప్రయాగ్రాజ్లోని బారా ప్లాంట్లో 1900 మెగావాట్ల కొత్త థర్మల్ యూనిట్ను ఏర్పాటు చేస్తోంది. ఇందులో 360 మెగావాట్ల మూడు యూనిట్లు ఉంటాయి. ఇది కాకుండా, ప్రయాగ్రాజ్, బాందాలలో 50-50 మెగావాట్ల సోలార్ ప్రాజెక్టులను కూడా అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. సోలార్ రూఫ్టాప్ ప్రాజెక్టుల ద్వారా స్వచ్ఛమైన శక్తి, కార్బన్ ఉద్గారాల తగ్గింపును లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
ఉత్తరప్రదేశ్ను 5 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా మార్చడంలో టాటా గ్రూప్ పాత్ర
ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్, ఎన్. చంద్రశేఖరన్ మధ్య జరిగిన ఈ సమావేశం ఉత్తరప్రదేశ్ను 5 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా మార్చే లక్ష్యం దిశగా ఒక ముఖ్యమైన అడుగు. టాటా గ్రూప్ పెట్టుబడులు, సహకారంతో రాష్ట్రం డిజిటల్, పారిశ్రామిక, ఇంధన, పర్యాటక రంగాల్లో కొత్త శిఖరాలను అందుకునే దిశగా ముందుకు సాగుతోంది.