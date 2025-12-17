యోగి ప్రభుత్వ గో-సంక్షేమ పథకం కింద ఏటాలోని మలావన్ గోశాలలో ఎకో-థర్మల్ దుప్పట్లు, ఆవు పేడతో ఉత్పత్తులు, మహిళా మార్కెట్ ప్లేస్ ప్రారంభమయ్యాయి. దీనివల్ల గోవుల సంరక్షణతో పాటు స్వయం సహాయక బృందాల మహిళలు స్వయం సమృద్ధి సాధించి, నిరంతర ఆదాయం పొందుతారు.

ఒకప్పుడు ప్రభుత్వానికి భారంగా భావించిన గోశాలలే ఇప్పుడు స్వావలంబన, ఆవిష్కరణలు, ఉపాధికి కేంద్రాలుగా మారుతున్నాయి. ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ నాయకత్వంలో ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రతిష్థాత్మక గో-సంక్షేమ పథకం ఇప్పుడు కేవలం గోవుల సంరక్షణకే పరిమితం కాలేదు. గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థకు, మహిళా సాధికారతకు బలమైన పునాదిగా నిలుస్తోంది. ఏటా జిల్లాలోని మలావన్ గోశాల నుంచి ఈ గొప్ప కార్యక్రమం మొదలైంది. ఇక్కడ గోసేవను ఉపాధి, స్వావలంబనతో అనుసంధానించారు.

చలి నుంచి రక్షణకు ఎకో-థర్మల్ దుప్పట్లు

మలావన్ గోశాలలో గోమాతలను చలి నుంచి కాపాడటానికి గడ్డి, గోనె సంచులతో ప్రత్యేక 'ఎకో-థర్మల్ దుప్పట్లు' తయారు చేస్తున్నారు. ఈ దుప్పట్లు పర్యావరణానికి మేలు చేయడమే కాకుండా, తక్కువ ఖర్చుతో తయారవుతున్నాయి. దీనివల్ల గోవుల సంరక్షణకు బలం చేకూరుతోంది. గోశాలలను స్వావలంబన దిశగా నడిపించేందుకు ఇదొక వినూత్నమైన అడుగుగా భావిస్తున్నారు.

 ఆవు పేడ ఉత్పత్తులతో ఆదాయ మార్గం

గోశాలలో ఆవు పేడతో వర్మీ కంపోస్ట్, 'గో-కాస్ట్' వంటి వినూత్న ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తున్నారు. వీటికి మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉంది. వీటితో పాటు పేడతో అగర్‌బత్తీలు, ధూప్ స్టిక్స్, మెమెంటోలు, పూల కుండీలు తయారు చేయడానికి కూడా సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. దీనివల్ల గోశాల ఆదాయం పెరగడమే కాకుండా, స్థానికంగా ఉపాధి అవకాశాలు కూడా మెరుగుపడుతున్నాయి.

30 మంది సఖీ దీదీలకు శిక్షణ

జిల్లా కలెక్టర్ ప్రేమ్ రంజన్ సింగ్ నాయకత్వంలో గోశాలను శాశ్వత ఆదాయ వనరుగా మార్చేందుకు కృషి చేస్తున్నామని ఏటా చీఫ్ డెవలప్‌మెంట్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ నాగేంద్ర నారాయణ్ మిశ్రా తెలిపారు. కార్యాచరణ ప్రణాళికలో భాగంగా, 30 మంది సఖీ దీదీలకు శిక్షణ ఇస్తున్నారు. వీరు గో ఆధారిత ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తారు. దీనివల్ల మహిళలకు నిరంతర ఆదాయం లభించి, ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకుంటారు.

జాతీయ రహదారిపై మహిళా మార్కెట్ ప్లేస్

ఈ మోడల్‌లో మరో ప్రత్యేకత ఏంటంటే, మలావన్ గోశాల దగ్గర జాతీయ రహదారి పక్కన ఒక శాశ్వత మహిళా మార్కెట్ ప్లేస్‌ను ఏర్పాటు చేస్తారు. ఇక్కడ గో ఆధారిత ఉత్పత్తులను నేరుగా అమ్ముతారు. దీనివల్ల మధ్యవర్తుల బెడద లేకుండా, మహిళలు తమ ఉత్పత్తులకు పూర్తి ప్రయోజనం పొందుతారు.

గోసేవ నుంచి స్వావలంబన వైపు

ఈ పథకం తమకు నిరంతర ఆదాయంతో పాటు గౌరవప్రదమైన ఉపాధిని కూడా కల్పిస్తోందని స్వయం సహాయక బృందాల మహిళలు చెబుతున్నారు. గోశాల నిర్వహణ, పరిశుభ్రత, పోషణ, ఉత్పత్తుల తయారీలో చురుగ్గా పాల్గొని, దీన్ని ఒక స్వావలంబన గోశాల మోడల్‌గా తీర్చిదిద్దుతామని వారు అంటున్నారు.

గోసేవ, ఆవిష్కరణలు, ఉపాధి కలిసికట్టుగా ముందుకు సాగగలవని యోగి ప్రభుత్వ ఈ చొరవ స్పష్టంగా చూపిస్తోంది. పర్యావరణ పరిరక్షణ, మహిళా సాధికారతతో రాష్ట్రంలోని గోశాలలు ఇప్పుడు భారం కాదు, గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థలో బలమైన భాగంగా మారుతున్నాయి.