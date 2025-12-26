యోగి ప్రభుత్వం యీడా (YEIDA) ప్రాంతాన్ని మల్టీ-మోడల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ హబ్గా అభివృద్ధి చేస్తోంది. జేవార్ ఎయిర్పోర్ట్, ఎక్స్ప్రెస్వే, ఆర్ఆర్టీఎస్, రైలు కనెక్టివిటీతో పెట్టుబడులు, లాజిస్టిక్స్, ఉద్యోగాలకు కొత్త ఊపు వస్తుంది.
లక్నో/నోయిడా. ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ నాయకత్వంలో ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం యమునా ఎక్స్ప్రెస్వే ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (YEIDA) ప్రాంతాన్ని దేశంలోనే అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకమైన మల్టీ-మోడల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ హబ్ (MMTH)గా అభివృద్ధి చేస్తోంది. ఈ భారీ ప్రణాళిక లక్ష్యం ఉత్తరప్రదేశ్ను పెట్టుబడులు, పరిశ్రమలు, లాజిస్టిక్స్, ఉపాధి రంగాల్లో జాతీయంగానే కాకుండా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పోటీపడేలా చేయడమే. ఈ విజన్కు కేంద్ర బిందువు నోయిడా అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం... ఇది పూర్తయ్యాక ఉత్తర భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద ఏవియేషన్, లాజిస్టిక్స్ గేట్వేగా మారుతుంది.
విమాన, రోడ్డు, రైలు, ఎక్స్ప్రెస్వేలతో కనెక్టివిటీ
YEIDA ఏసీఈఓ శైలేంద్ర కుమార్ భాటియా మాట్లాడుతూ… యోగి ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యం విమాన, రోడ్డు, రైలు, ఆర్ఆర్టీఎస్, ఎక్స్ప్రెస్వే అనే ఐదు మార్గాల ద్వారా కనెక్టివిటీని అందించడమేనని చెప్పారు. ఇందులో భాగంగా 8-లేన్ల యాక్సెస్ కంట్రోల్ యమునా ఎక్స్ప్రెస్వేను నేరుగా జేవార్ ఎయిర్పోర్ట్కు అనుసంధానించారు. దీనివల్ల ఢిల్లీ, పశ్చిమ ఉత్తరప్రదేశ్కు వేగంగా, సులభంగా ప్రయాణించవచ్చు.
ఢిల్లీ-ముంబై ఎక్స్ప్రెస్వేలతో నేరుగా అనుసంధానం
ఈస్టర్న్ పెరిఫెరల్ ఎక్స్ప్రెస్వే ద్వారా హర్యానా, ఉత్తరాఖండ్కు నేరుగా కనెక్టివిటీని కల్పించారు. మరోవైపు ఢిల్లీ-ముంబై ఎక్స్ప్రెస్వే బల్లభ్గఢ్ ఇంటర్చేంజ్ ద్వారా జేవార్ ఎయిర్పోర్ట్తో కలుస్తుంది. ఇది దేశంలోని అతిపెద్ద పారిశ్రామిక, వాణిజ్య కారిడార్కు పెద్ద ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది.
ఎయిర్ కార్గో కోసం నార్త్, ఈస్ట్ డెడికేటెడ్ యాక్సెస్ రోడ్
లాజిస్టిక్స్ రంగాన్ని బలోపేతం చేయడానికి యోగి ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తోంది… ఇందులో భాగంగానే ఎయిర్ కార్గో కోసం నార్త్, ఈస్ట్ డెడికేటెడ్ యాక్సెస్ రోడ్లను అభివృద్ధి చేయాలని యోచిస్తోంది. దీనివల్ల భారీ సరుకు రవాణా వాహనాలు నగరాల్లోకి ప్రవేశించకుండా నేరుగా విమానాశ్రయానికి చేరుకోవచ్చు. భవిష్యత్తులో గంగా ఎక్స్ప్రెస్వే, NH-34లను YEIDA సెక్టార్, యమునా ఎక్స్ప్రెస్వేతో అనుసంధానించడానికి కూడా సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. దీనివల్ల పూర్వాంచల్, మధ్య, పశ్చిమ ఉత్తరప్రదేశ్ల కనెక్టివిటీ మరింత బలపడుతుంది.
ఆటోమొబైల్, ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ రంగంలో కొత్త అవకాశాలు
ఆటోమొబైల్, ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ రంగంలో ఎస్కార్ట్ కుబోటా, మిండా కార్పొరేషన్, నింజాస్ ఎలక్ట్రిక్ వంటి కంపెనీల పెట్టుబడులతో కొత్త ఉపాధి అవకాశాలు ఏర్పడుతున్నాయి. పునరుత్పాదక ఇంధనం, గ్రీన్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ను ప్రోత్సహించడానికి సెయిల్ సోలార్, అంబర్ ఎంటర్ప్రైజెస్, ఈవీ మాన్యుఫ్యాక్చరర్స్ వెల్ఫేర్ ట్రస్ట్ వంటి యూనిట్లు కూడా చురుకుగా ఉన్నాయి.
టెక్స్టైల్, ఎలక్ట్రానిక్ రంగాలకు కూడా బలం
పైన్ వ్యాలీ వెంచర్, డెక్కీ ఎలక్ట్రానిక్స్ వంటి ప్రాజెక్టులతో టెక్స్టైల్, ఎలక్ట్రానిక్ కాంపోనెంట్స్ రంగాలు బలోపేతం అవుతున్నాయి. ఇది ఉత్తరప్రదేశ్ను విభిన్న పారిశ్రామిక కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేయడానికి సహాయపడుతోంది.
బలమైన మౌలిక సదుపాయాలతో లక్షలాది యువతకు ఉపాధి
బలమైన కనెక్టివిటీ, ఆధునిక లాజిస్టిక్స్, పరిశ్రమ-స్నేహపూర్వక వాతావరణం కారణంగా YEIDA ప్రాంతం రాబోయే సంవత్సరాల్లో లక్షలాది మంది యువతకు ఉపాధి అవకాశాలను సృష్టిస్తుందని, ఉత్తరప్రదేశ్ను పారిశ్రామిక అభివృద్ధిలో కొత్త శిఖరాలకు తీసుకువెళ్తుందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.