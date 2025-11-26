కాన్పూర్కు చెందిన మూగ-చెవిటి అమ్మాయి ఖుషీ గుప్తా జీవితంలో వెలుగు నింపేందుకు యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. స్వయంగా ఆమెను కలిసి ఆత్మీయంగా పలకరించడమే కాదు సాయం ప్రకటించారు.
Kanpur Deaf Mute Girl News: కాన్పూర్కు చెందిన 20 ఏళ్ల మూగ-చెవిటి అమ్మాయి ఖుషీ గుప్తా, ఆమె కుటుంబానికి ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్తో జరిగిన భేటీ ఒక మధుర జ్ఞాపకంగా మిగిలిపోయింది. ఇది కేవలం ఒక సమావేశం కాదు, మానవతావాదానికి ఒక ఉదాహరణ. ముఖ్యమంత్రి స్వయంగా ఆ అమ్మాయి బాధను అర్థం చేసుకుని, ఆమె గీసిన చిత్రాలను మెచ్చుకుని, ఆమె భవిష్యత్తుకు భరోసా ఇచ్చారు.
ముఖ్యమంత్రి నివాసంలో భావోద్వేగ క్షణాలు
ఖుషీ ముఖ్యమంత్రి నివాసానికి చేరుకుని, తాను గీసిన యోగి ఆదిత్యనాథ్ చిత్రాన్ని ఆయనకు ఇచ్చింది. దీంతో ఉప్పొంగిపోయిన ముఖ్యమంత్రి ఆమెను చాలా ప్రేమగా తన దగ్గరకు పిలిచారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఫోటో కూడా ఉన్న ఆ చిత్రాన్ని ఆయన శ్రద్ధగా చూశారు. తాము ముఖ్యమంత్రిని ఇంత దగ్గరగా కలుస్తామని ఎప్పుడూ అనుకోలేదని ఖుషీ తల్లిదండ్రులు చెప్పారు. ఈ క్షణం తమకు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుందని అన్నారు.
ఖుషీ జీవితంలో ఖుషీ ఏది…
ఖుషీ కాన్పూర్లోని గ్వాల్టోలీ అహరానీలో నివసిస్తోంది. ఆమె నవంబర్ 26న తన తల్లిదండ్రులు కల్లూ గుప్తా, గీతా గుప్తా, సోదరుడు జగత్ గుప్తాతో కలిసి లక్నో చేరుకుంది. కుటుంబం ఆర్థికంగా చాలా బలహీనంగా ఉంది. తండ్రి గతంలో కాంట్రాక్టు పద్ధతిలో గార్డుగా పనిచేసేవారు, కానీ ఇప్పుడు ఆ ఉద్యోగం పోయింది. తల్లి ఇళ్లలో పనిచేస్తుంది. కష్టమైన పరిస్థితుల్లో కూడా ఖుషీకి చిత్రకళపై ఉన్న ఆసక్తి, ముఖ్యమంత్రిపై ఉన్న గౌరవం ఎప్పుడూ తగ్గలేదు.
నవంబర్ 22న ఇంటి నుండి బయలుదేరిన ఖుషీ
ఈ సంఘటన నవంబర్ 22న మొదలైంది… ఖుషీ చెప్పకుండా ఇంటి నుండి బయలుదేరింది. తన చేతితో గీసిన చిత్రాన్ని ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్కు ఇవ్వడమే ఆమె ఏకైక లక్ష్యం. కాన్పూర్ నుండి బయలుదేరిన ఖుషీ ఎలాగో లక్నో చేరుకుంది, కానీ దారి తప్పిపోయింది. లోక్భవన్ బయట కూర్చుని ఏడుస్తుండగా, హజ్రత్గంజ్ పోలీసులు ఆమెను చూసి, ఆమె కుటుంబానికి సమాచారం ఇచ్చారు.
మరోవైపు ఇంట్లో ఖుషీ కనిపించకపోవడంతో, ఆమె తండ్రి పోలీస్ స్టేషన్లో మిస్సింగ్ రిపోర్ట్ కూడా నమోదు చేయించారు. ఖుషీ చదువుకోలేదు, కానీ ఆమె తన తండ్రి పేరు, మొబైల్ నంబర్, ముఖ్యమంత్రి పేరు రాయగలదు.
కుటుంబాన్ని పిలిపించి, విద్య-వైద్యం ఏర్పాటు
ఈ విషయం ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి వెళ్లగానే, ఆయన వెంటనే ఆ కుటుంబాన్ని తన నివాసానికి పిలిపించమని ఆదేశించారు. యోగి ఆదిత్యనాథ్, ఖుషీ కోసం కాన్పూర్లోని మూగ-చెవిటి కళాశాలలో అడ్మిషన్ ఏర్పాటు చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు. ఆమె చదువు, నైపుణ్యాభివృద్ధి కోసం మొబైల్, టాబ్లెట్ కూడా అందించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున ఖుషీ చెవికి చికిత్స, కుటుంబానికి నివాసం ఏర్పాటు చేస్తామని కూడా హామీ ఇచ్చారు. ఈ సహాయంతో ఖుషీ కుటుంబం చాలా సంతోషించి, భావోద్వేగానికి గురైంది.
ముఖ్యమంత్రి మానవత్వం ఈ కథకు కేంద్ర బిందువు
ఈ సంఘటనలో అత్యంత ముఖ్యమైన అంశం ముఖ్యమంత్రి చూపిన ఆప్యాయత, ప్రవర్తన. ఇది ఆ సాధారణ కుటుంబానికి గౌరవం, భద్రత, కొత్త ఆశను ఇచ్చింది. ప్రభుత్వం కేవలం పరిపాలన మాత్రమే కాదు, మానవత్వం, సున్నితత్వానికి కూడా ఆధారం అని యోగి ఆదిత్యనాథ్ చూపించారు. ప్రేమ, గౌరవ భావన ఏ అడ్డంకినైనా అధిగమిస్తుందని ఖుషీ తన అమాయక విశ్వాసంతో నిరూపించింది. ముఖ్యమంత్రి తన ప్రవర్తనతో ప్రజలు, ప్రభుత్వానికి మధ్య సంబంధాన్ని మరింత ఆత్మీయంగా మార్చారు. ఈ కథ ఉత్తరప్రదేశ్లో సున్నితమైన పరిపాలనకు ఒక ఉదాహరణగా చాలా కాలం గుర్తుండిపోతుంది.