యూపీలో సుమారు 1500 సహకార సంఘాలను (ఎం-ప్యాక్స్) సోలార్, డిజిటల్ టెక్నాలజీతో హైటెక్గా మారుస్తున్నారు. దీనివల్ల రైతులకు గ్రామాల్లోనే తక్కువ వడ్డీకి రుణాలు, విత్తనాలు, ఎరువులు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి.
Lucknow : ఉత్తరప్రదేశ్లో సహకార వ్యవస్థను ఆధునికంగా, మరింత ప్రభావవంతంగా మార్చేందుకు యోగి ప్రభుత్వం నడుం బిగించింది. ఇందులో భాగంగా బహుళ ప్రయోజన ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘాలను (ఎం-ప్యాక్స్) బలోపేతం చేస్తోంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దాదాపు 1500 ఎం-ప్యాక్స్లను హైటెక్ సౌకర్యాలతో తీర్చిదిద్దుతున్నారు. ఈ సంఘాలను డిజిటల్ టెక్నాలజీ, సోలార్ హైబ్రిడ్ సిస్టమ్లతో అనుసంధానించి గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థకు కొత్త దిశానిర్దేశం చేస్తున్నారు. రైతులకు, గ్రామస్తులకు ఊరిలోనే తక్కువ ధరలకు ఆర్థిక సేవలు, పంట రుణాలు, నాణ్యమైన విత్తనాలు, ఎరువులు అందించడమే ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యం. ఈ లక్ష్య సాధన కోసమే ఎం-ప్యాక్స్లను సాంకేతికంగా, ఇంధన పరంగా స్వయం సమృద్ధిగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు.
సోలార్ రూఫ్టాప్ పథకం
ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఆదేశాల మేరకు ఎం-ప్యాక్స్ భవనాలపై పెద్ద ఎత్తున సోలార్ రూఫ్టాప్ పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నారు. ఎంపిక చేసిన ప్రతి భవనంపైనా రెండు కిలోవాట్ల సామర్థ్యం గల ఆధునిక సోలార్ హైబ్రిడ్ సిస్టమ్ను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. సుమారు 1500 ఎం-ప్యాక్స్లలో ఈ ప్లాంట్ల ఏర్పాటు ప్రక్రియ వేగంగా సాగుతోంది. ఇప్పటివరకు 500కు పైగా సోలార్ హైబ్రిడ్ సిస్టమ్లను విజయవంతంగా అమర్చారు. మిగిలిన పనులు కూడా శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. దీనివల్ల కరెంటు ఖర్చు గణనీయంగా తగ్గడమే కాకుండా, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నిరంతర విద్యుత్ సరఫరా సాధ్యమవుతుంది.
డిజిటల్ ఎం-ప్యాక్స్: 24×7 బ్యాంకింగ్, ఆర్థిక సేవలు
సోలార్ హైబ్రిడ్ సిస్టమ్స్ ఏర్పాటు తర్వాత ఈ ఎం-ప్యాక్స్లు డిజిటల్ సేవా కేంద్రాలుగా అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి. ఇక్కడ కంప్యూటర్, ప్రింటర్, సర్వర్, మైక్రో-ఏటీఎం, క్యూఆర్ కోడ్, యూపీఐ చెల్లింపుల వ్యవస్థ వంటివి ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా పనిచేస్తున్నాయి. దీంతో గ్రామస్తులకు బ్యాంకింగ్, ఇతర ఆర్థిక సేవలు తమ ఊరిలోనే సులభంగా అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఇకపై వారు చిన్న చిన్న పనులకు పట్టణాలకు వెళ్లాల్సిన అవసరం తగ్గడంతో పాటు, పనుల్లో జాప్యం కూడా తొలగిపోతుంది.
రైతులకు తక్కువ వడ్డీకే రుణాలు, విత్తనాలు, ఎరువులు
యోగి ప్రభుత్వం ఒక ప్రత్యేక డ్రైవ్ ద్వారా ఎం-ప్యాక్స్ల ద్వారా రైతులకు పంట రుణాలు, మేలురకం విత్తనాలు, నాణ్యమైన ఎరువులను తక్కువ ధరలకే అందిస్తోంది. గ్రామీణ ప్రజలను అధికారిక బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థతో అనుసంధానించేందుకు సభ్యత్వ నమోదు ప్రక్రియను కూడా సులభతరం చేశారు. డిజిటల్ పోర్టల్, మొబైల్ ఆధారిత రిజిస్ట్రేషన్ ద్వారా సభ్యులుగా చేరవచ్చు. ఈ హైటెక్ ఎం-ప్యాక్స్ మోడల్ ద్వారా రాష్ట్రంలో "సహకార్ సే సమృద్ధి" (సహకారంతోనే అభివృద్ధి) అనే నినాదం వేగంగా కార్యరూపం దాల్చుతోంది. ఇంధన స్వావలంబన, డిజిటల్ సాధికారత గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థకు పటిష్టమైన పునాది వేస్తున్నాయి.