పూరీలో జరిగిన IATO సమావేశంలో సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ నాయకత్వంలో యూపీ టూరిజం అభివృద్ధికి చేపట్టిన చర్యలు అందరినీ ఆకర్షించాయి.
Uttar Pradesh : ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ నాయకత్వంలో ఉత్తరప్రదేశ్ పర్యాటకం మరోసారి జాతీయ వేదికపై ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. ఒడిశాలోని పూరీలో జరిగిన ఇండియన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ టూర్ ఆపరేటర్స్ (IATO) 40వ వార్షిక సమావేశంలో యూపీ టూరిజం ప్రత్యేకతను చాటుతోంది. “రిజువనేట్ ఇన్బౌండ్ @2030” అనే ఇతివృత్తంతో ఆగస్టు 22 నుండి 25 వరకు జరుగుతున్న ఈ సమావేశంలో టూర్ ఆపరేటర్లు, ట్రావెల్ మీడియా ప్రతినిధులు, హోటల్ పరిశ్రమ నిపుణులు, విధాన రూపకర్తలు సహా దాదాపు 1,000 మంది పాల్గొన్నారు.
సమావేశం ప్రారంభంరోజున ఉత్తరప్రదేశ్ పర్యాటక స్టాల్ రాష్ట్ర గొప్ప వారసత్వ సంపదను, సాంస్కృతిక శక్తిని ప్రదర్శిస్తూ ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఈ ప్రదర్శన కన్నౌజ్ కు చెందిన శతాబ్దాల నాటి సుగంధ ద్రవ్యాల తయారీ సంప్రదాయం, కాశీ-అయోధ్య-ప్రయాగరాజ్ స్పిరిచువల్ ట్రయాంగిల్, దీపోత్సవం, రంగోత్సవం వంటి గొప్ప ఉత్సవాలను హైలైట్ చేసింది. వీటిలో కన్నౌజ్ సుగంధ ద్రవ్యాలు, సుగంధ ద్రవ్యాల పర్యాటకం ప్రతినిధులను ముఖ్యంగా ఆకర్షించాయి, విస్తృత ప్రశంసలు పొందాయి.
ఉత్తరప్రదేశ్ పర్యాటక స్టాల్ను ఒడిశా ఉప ముఖ్యమంత్రి ప్రవతి పరిదా ప్రారంభించారు. పర్యాటక మంత్రి జైవీర్ సింగ్ మాట్లాడుతూ… ఉత్తరప్రదేశ్ పర్యాటక సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శించడానికి IATO సమావేశం ఒక ముఖ్యమైన వేదిక అని అన్నారు. ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ నాయకత్వంలో, రాష్ట్రం భారతదేశంలో అత్యంత వైవిధ్యమైన పర్యాటక ప్రదేశంగా అభివృద్ధి చెందుతోందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
పర్యాటక, సాంస్కృతిక శాఖ ప్రధాన కార్యదర్శి ముఖేష్ కుమార్ మేశ్రామ్ మాట్లాడుతూ… “ఉత్తరప్రదేశ్ తన వారసత్వం, కట్టడాలను ప్రదర్శించడానికే పరిమితం కాలేదు. కొత్త పర్యాటక సౌకర్యాలు, ప్రైవేట్ పెట్టుబడులు, కొత్త అనుభవాలలో కూడా వేగవంతమైన పురోగతి సాధిస్తోంది” అని అన్నారు. నది పర్యాటకం, వెల్నెస్, వ్యవసాయ పర్యాటకం, సుగంధ ద్రవ్యాల పర్యాటకంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించి, పర్యాటకులకు సమగ్ర అనుభవాన్ని అందిస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు.