యూపీ ఫుట్వేర్ - లెదర్ పాలసీ 2025ని ట్యాక్స్ బ్రేక్లు, రూ.80 కోట్ల వరకు సాయంతో ప్రకటించింది. పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షించడం, ఉద్యోగాల కల్పనతో పాటు రాష్ట్రానికి ప్రపంచస్థాయి గుర్తింపునిచ్చే లక్ష్యంతో ఈ పాలసీని రూపొందించారు.
UP Footwear-Leather Policy 2025 : ఫుట్వేర్, లెదర్, నాన్-లెదర్ ఏరియా డెవలప్మెంట్ పాలసీ–2025 కింద యోగి ప్రభుత్వం ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రియల్ పార్కులను ప్రోత్సహించడానికి ప్రాధాన్యతనిచ్చింది. పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులను ఆకర్షించడానికి, ఉద్యోగాలను సృష్టించడానికి భారీ ఆర్థిక సహాయం, పన్ను మినహాయింపులను అందిస్తోంది. డెవలపర్లు అర్హత కలిగిన మూలధన పెట్టుబడిలో 25% వరకు మద్దతు పొందవచ్చు. ఈ పాలసీతో ప్రభుత్వం ఉత్తరప్రదేశ్ అంతటా ప్రైవేట్ పార్కులను ఏర్పాటు చేయాలని… వేల సంఖ్యలో ఉద్యోగాలను సృష్టించాలని… ఫుట్వేర్, లెదర్ రంగానికి ప్రపంచ గుర్తింపును కల్పించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇలా ఉత్తర ప్రదేశ్ ను కొత్త పెట్టుబడి కేంద్రంగా మార్చాలని యోగి ఆదిత్యనాథ్ సర్కార్ భావిస్తోంది.
ఈ పాలసీ నోటిఫికేషన్ తేదీ నుండి ఐదు సంవత్సరాల వరకు అమలులో ఉంటుంది. అన్ని కొత్త ప్రాజెక్టులు, విస్తరణలు లేదా వైవిధ్యీకరణ చర్యలకు ఇది వర్తిస్తుంది. కంపెనీలు, భాగస్వామ్యాలు, సొసైటీలు, ట్రస్టులు, ప్రైవేట్ సంస్థలు అర్హత కలిగిన లబ్ధిదారులు.
ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ ఎలా ఉండాలి?
▪️కనీసం 25 ఎకరాల భూమిపై అభివృద్ధి చేయడం తప్పనిసరి.
▪️ప్రతి పార్కులో కనీసం 5 పారిశ్రామిక యూనిట్లు ఉంటాయి.
▪️ఏ యూనిట్ కూడా 80% కంటే ఎక్కువ భూమిని ఉపయోగించలేదు.
▪️మొత్తం విస్తీర్ణంలో 25% పచ్చదనం, సాధారణ మౌలిక సదుపాయాల కోసం కేటాయించాలి.
▪️25 ఎకరాల నుండి 100 ఎకరాల వరకు ఉన్న పార్కుల నిర్మాణం 5 సంవత్సరాలలో పూర్తి చేయాలి.
▪️100 ఎకరాలు, అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్న పార్కుల నిర్మాణం 6 సంవత్సరాలలో పూర్తి చేయాలి.
ఎంత ఆర్థిక సహాయం అందిస్తారు?
▪️25 నుండి 100 ఎకరాల వరకు ఉన్న పార్కులు: అర్హత కలిగిన మూలధన పెట్టుబడిలో 25% లేదా గరిష్టంగా రూ. 45 కోట్లు.
▪️100 ఎకరాల కంటే పెద్ద పార్కులు: అర్హత కలిగిన మూలధన పెట్టుబడిలో 25% లేదా గరిష్టంగా రూ. 80 కోట్లు.
▪️అన్ని పార్క్ డెవలపర్లకు 100% స్టాంప్ డ్యూటీ మినహాయింపు.
ఏ అంశాలపై ఖర్చు చెల్లుతుంది?
మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి కోసం మాత్రమే ఆర్థిక సహాయం ఖర్చు చేయవచ్చు. రోడ్లు, వీధి దీపాలు, మురుగునీటి పారుదల, డ్రైనేజీ, సరిహద్దు గోడలు, విద్యుత్ సరఫరా, నీటి సరఫరా, బ్యాంకింగ్ సౌకర్యాలు, గిడ్డంగులు, హోటళ్ళు, ఆసుపత్రులు, వాణిజ్య ప్రదర్శనలు/ప్రదర్శన కేంద్రాలు, రవాణా సౌకర్యాలు, నైపుణ్య అభివృద్ధి సంస్థలు వంటి పనులు ఇందులో ఉంటాయి.