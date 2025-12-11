నోయిడా అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం యోగి ప్రభుత్వ దూరదృష్టికి ఒక పెద్ద ముందడుగు. ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రభావిత కుటుంబాలకు (PAF) ఉపాధి, నైపుణ్యాభివృద్ధి, కంపెనీల భాగస్వామ్యంతో పెద్ద ప్రయోజనం చేకూరుతోంది.
నోయిడా అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం (NIA) ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ బలమైన నాయకత్వానికి, దూరదృష్టికి ఒక ప్రధాన ఉదాహరణగా నిలవబోతోంది. ఈ అత్యాధునిక గ్రీన్ఫీల్డ్ విమానాశ్రయం ఢిల్లీ-NCR అంతర్జాతీయ కనెక్టివిటీకి కొత్త దిశను ఇవ్వడమే కాకుండా పశ్చిమ ఉత్తర ప్రదేశ్ ఆర్థిక వ్యవస్థకు కూడా వేగాన్ని అందిస్తుంది.
ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ప్రాజెక్ట్ పురోగతిని నిరంతరం సమీక్షిస్తున్నారు. దీని సకాలంలో నిర్మాణం పూర్తి చేయడానికి అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం తమ భూములను ఇచ్చి సహకరించిన రైతులకు, కుటుంబాలకు గరిష్ట ప్రయోజనం చేకూరాలని ఆయన ప్రయత్నిస్తున్నారు.
భారీగా ఉద్యోగాలు
యమునా ఎక్స్ప్రెస్వే ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (YEIDA) సీఈఓ రాకేష్ కుమార్ సింగ్ ప్రకారం… ముఖ్యమంత్రి యోగి చొరవతో ప్రాజెక్ట్ ప్రభావిత కుటుంబాల (PAF) సంక్షేమం కోసం అనేక ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు ప్రారంభించారు. PPP మోడల్ కింద యమునా ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ప్రై. లి. (YIAPL), నోయిడా ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ లి. (NIAL) నేతృత్వంలో నిర్మిస్తున్న ఈ విమానాశ్రయంలో టాటా ప్రాజెక్ట్స్, ఇండియన్ ఆయిల్, బర్డ్ గ్రూప్తో సహా 30కి పైగా ప్రముఖ కంపెనీలు పాలుపంచుకుంటున్నాయి.
ఈ ప్రాజెక్ట్ కింద సుమారు 5,000 కంటే ఎక్కువ ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తున్నారు. దీంతో పాటు, ఉద్యోగులందరికీ కనీస వేతనం, పీఎఫ్, ఈఎస్ఐ, గ్రాట్యుటీతో సహా అన్ని ప్రభుత్వ ప్రయోజనాలు అందిస్తున్నారు.
యువతకు ఉపాధి, నైపుణ్యాభివృద్ధికి విస్తృత ఏర్పాట్లు
యువతను ఉపాధితో అనుసంధానించడానికి PAF కెరీర్ పోర్టల్లో 180 మందికి పైగా అభ్యర్థులు నమోదు చేసుకున్నారు. మూడు ప్రత్యేక రిక్రూట్మెంట్ క్యాంపులలో 300 మందికి పైగా యువకులు పాల్గొన్నారు, వారిలో 24 మందికి ఆఫర్ లెటర్లు జారీ చేశారు. నైపుణ్యాభివృద్ధిని ప్రోత్సహించడానికి ఐటీఐ జేవర్ను ఆధునిక సౌకర్యాలతో తీర్చిదిద్దారు. ఇక్కడ ప్యాసింజర్ హ్యాండ్లింగ్, ర్యాంప్ ఆపరేషన్స్ వంటి కోర్సులను నిర్వహించారు. ఈ కోర్సులలో చేరిన 28 మంది ట్రైనీలలో 24 మంది విజయవంతంగా ఉపాధి పొందారు.
ఇది కాకుండా సుమారు 100 మంది PAF యువతకు ఇంగ్లీష్, సాఫ్ట్ స్కిల్స్లో శిక్షణ కూడా ఇచ్చారు. ఈ కార్యక్రమాలన్నింటినీ NIAL, జిల్లా యంత్రాంగం, YIAPL కమిటీ సంయుక్తంగా పర్యవేక్షిస్తున్నాయి.
నెట్-జీరో ఉద్గారాలతో అత్యాధునిక, పర్యావరణ అనుకూల విమానాశ్రయం
నోయిడా అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నెట్-జీరో ఉద్గారాల (Net-Zero Emission) లక్ష్యంతో భారతదేశంలో ఒక ప్రధాన విమానాశ్రయంగా ఉండబోతోంది. ఇందులో స్విస్ నైపుణ్యం, భారతీయ ఆతిథ్యం వంటి అద్భుతమైన కలయిక కనిపిస్తుంది. ప్రారంభ దశలో 1.2 కోట్ల వార్షిక ప్రయాణికుల సామర్థ్యంతో, ఈ విమానాశ్రయం పశ్చిమ ఉత్తర ప్రదేశ్కు ఒక పెద్ద ఆర్థిక కేంద్రంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ నాయకత్వంలో నిర్మిస్తున్న ఈ విమానాశ్రయం ఈ ప్రాంతంలో మెరుగైన మౌలిక సదుపాయాలను అందించడమే కాకుండా, ఉపాధి, పెట్టుబడులు, అవకాశాలకు కొత్త ద్వారాలు తెరుస్తుంది.