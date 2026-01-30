యోగి ప్రభుత్వ నాయకత్వంలో ఉత్తరప్రదేశ్కు RCS-UDAN కింద మోస్ట్ ప్రోయాక్టివ్ స్టేట్ అవార్డు లభించింది. ప్రయాణికుల సంఖ్య, ఎయిర్ కార్గో, ప్రాంతీయ విమానాల్లో రికార్డు స్థాయి పెరుగుదల యూపీని జాతీయ విమానయాన హబ్గా మార్చింది.
Lucknow : యోగి ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో కనెక్టివిటీని అభివృద్ధికి పునాదిగా మార్చింది. విమానాశ్రయాల ఆధునికీకరణ, కొత్త రన్వేలు, నైట్ ల్యాండింగ్ సౌకర్యం, ప్రాంతీయ విమానాలను ప్రోత్సహించి చిన్న నగరాలను పెద్ద మహానగరాలతో అనుసంధానించింది. RCS-ఉడాన్ పథకం సమర్థంగా అమలు చేయడంలో ఉత్తరప్రదేశ్ నాన్-ప్రైమరీ రాష్ట్రాల్లో వేగవంతమైన పురోగతిని నమోదు చేసింది.
విమాన ప్రయాణికుల సంఖ్యలో 2.6 రెట్ల పెరుగుదల
ఉత్తరప్రదేశ్ సివిల్ ఏవియేషన్ డైరెక్టర్ ఇషాన్ ప్రతాప్ సింగ్ ప్రకారం… 2016లో రాష్ట్రంలో 59.97 లక్షల మంది ప్రయాణికులు ఉండేవారు. 2024లో ఈ సంఖ్య 1.28 కోట్లకు పైగా, 2025లో 1.55 కోట్లకు పైగా పెరిగింది. గత తొమ్మిదేళ్లలో 9.98% కాంపౌండ్ యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ (CAGR)తో ప్రయాణికుల రద్దీ పెరిగింది. దీనివల్ల విమాన ప్రయాణం సామాన్య పౌరులకు మరింత అందుబాటులోకి వస్తోందని, 'ఉడాన్' పథకం లక్ష్యం నెరవేరుతోందని స్పష్టమవుతోంది.
దేశీయ విమానాలతో బలపడిన ప్రాంతీయ అనుసంధానం
దేశీయ విమానాల్లో అత్యధిక పెరుగుదల నమోదైంది. 2016లో 52.30 లక్షల దేశీయ ప్రయాణికులు ఉండగా, 2024లో 1.16 కోట్లకు పైగా, 2025లో 1.41 కోట్లకు పైగా పెరిగారు. దీనివల్ల వ్యాపారం, పర్యాటకం, ఉపాధికి పెద్దపీట వేసినట్లయింది. అంతర్జాతీయ ప్రయాణికుల సంఖ్య కూడా 7.66 లక్షల (2016) నుంచి 2025లో 13.37 లక్షలకు పైగా పెరిగింది.
ఎయిర్ కార్గోలో ఐదు రెట్ల పెరుగుదల
ఎయిర్ కార్గో రంగంలో కూడా ఉత్తరప్రదేశ్ వేగంగా పురోగమించింది. 2016లో 5,895 మెట్రిక్ టన్నుల ఎయిర్ కార్గో ఉండగా, 2024లో 27,998 మెట్రిక్ టన్నులకు, 2025లో 29,761 మెట్రిక్ టన్నులకు చేరుకుంది. తొమ్మిదేళ్లలో 17.58% CAGR వృద్ధి వ్యవసాయం, ఎంఎస్ఎంఈ, ఎగుమతి పరిశ్రమలకు బలమైన సపోర్ట్ అందించింది.
జేవర్ విమానాశ్రయం, విమానయాన హబ్గా మారే దిశగా అడుగులు
నోయిడా అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం (జేవర్) సహా కొత్త ప్రాంతీయ విమానాశ్రయాలు ఉత్తరప్రదేశ్ను దేశంలోని ప్రధాన విమానయాన, లాజిస్టిక్స్ హబ్గా మార్చడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. ప్రతి పౌరుడికి వేగవంతమైన, సురక్షితమైన, చవకైన విమాన కనెక్టివిటీని అందించడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యం. 'మోస్ట్ ప్రోయాక్టివ్ స్టేట్' అవార్డు ఈ విజన్కు జాతీయ గుర్తింపు.