India US Relations : తగ్గేదేలే ! రష్యా చమురుపై అమెరికాకు ఇండియా మాస్ వార్నింగ్
India Russia Oil Deal: రష్యా నుంచి కేవలం 30 రోజులు మాత్రమే ఆయిల్ కొనుగోలుకు అనుమతి ఇస్తున్నట్లు అమెరికా ప్రకటించింది. దీనిపై భారత్ గట్టిగా బదులిచ్చింది. తమకు ఎవరి అనుమతి అవసరం లేదని స్పష్టం చేసింది.
ఎనర్జీ వార్: చమురు కొనుగోలుకు ఎవరి అనుమతి అక్కర్లేదు
ప్రస్తుత ప్రపంచ రాజకీయాల్లో ఇంధన లభ్యత అనేది ఒక దేశ సార్వభౌమత్వానికి ప్రతీకగా మారింది. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేసే విషయంలో భారతదేశం మరోసారి తన దృఢమైన వైఖరిని చాటిచెప్పింది. రష్యా నుండి చమురు కొనుగోలు చేయడానికి అమెరికా 30 రోజుల పాటు అనుమతి ఇచ్చిందన్న వార్తలపై భారత ప్రభుత్వం ఘాటుగా స్పందించింది. 140 కోట్ల మంది ప్రజల ఇంధన అవసరాలను తీర్చే విషయంలో భారత్ ఏ దేశం నుంచి అనుమతి తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదని స్పష్టం చేసింది.
అమెరికా ప్రకటన.. భారత్ ఘాటు స్పందన
ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్, అమెరికా మధ్య నెలకొన్న యుద్ధ వాతావరణం కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు సరఫరాకు ఆటంకం కలిగే ప్రమాదం ఉంది. ముఖ్యంగా హార్ముజ్ జలసంధి మూసివేత భయాలు పెట్రోల్, డీజిల్ కొరతకు దారితీసేలా ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో, రష్యా నుండి చమురు దిగుమతిని కొనసాగించడానికి అమెరికా తాత్కాలికంగా అనుమతించిందనే వార్తలు భారత రాజకీయాల్లో చర్చకు దారితీశాయి. అయితే, చమురు కొనుగోలు అనేది కేవలం ఒక దౌత్యపరమైన అనుకూలత కాదని, అది దేశ వ్యూహాత్మక అవసరం అని భారత్ తేల్చి చెప్పింది. 85 శాతం కంటే ఎక్కువ చమురును దిగుమతి చేసుకునే దేశంగా, భారత్ తన జాతీయ ప్రయోజనాలకే మొదటి ప్రాధాన్యం ఇస్తుంది.
రష్యాతో వాణిజ్యం..గణనీయమైన మార్పు
గడిచిన కొన్నేళ్లలో భారతదేశ చమురు దిగుమతి విధానంలో విప్లవాత్మక మార్పులు వచ్చాయి. 2022కి ముందు భారత్ దిగుమతి చేసుకునే మొత్తం చమురులో రష్యా వాటా కేవలం 0.2 శాతం మాత్రమే ఉండేది. కానీ 2026 ఫిబ్రవరి నాటికి, రష్యా భారతదేశానికి అతిపెద్ద చమురు సరఫరాదారుగా అవతరించింది. తాజా గణాంకాల ప్రకారం:
• భారతదేశ మొత్తం దిగుమతుల్లో రష్యా వాటా 20 శాతం నుండి 30 శాతానికి పెరిగింది.
• ఫిబ్రవరి నెలలో ప్రతిరోజూ రష్యా నుండి సుమారు 1.04 మిలియన్ (10 లక్షలకు పైగా) బ్యారెళ్ల చమురు దిగుమతి అయింది.
అమెరికా ఆంక్షలు లేదా అనుమతులతో సంబంధం లేకుండా, భారత్ తన ఇంధన భద్రత కోసం సరైన ధరకే చమురును కొనుగోలు చేస్తోందని ఈ గణాంకాలు నిరూపిస్తున్నాయి.
దేశీయ ఇంధన నిల్వలు.. భద్రత విషయాలు ఇవే
హార్ముజ్ జలసంధిలో ఉద్రిక్తతలు పెరిగినా దేశానికి ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా ప్రభుత్వం అన్ని చర్యలు తీసుకుంది. ప్రస్తుతానికి భారతదేశంలో చమురు, పెట్రోలియం ఉత్పత్తులు, ఎల్పీజీ (LPG) నిల్వలు సంతృప్తికరంగా ఉన్నాయని అధికారిక వర్గాలు ధృవీకరించాయి. జలసంధిలో ఏదైనా సమస్య తలెత్తితే, ప్రపంచంలోని ఇతర ప్రాంతాల నుండి దిగుమతులను పెంచడానికి ప్రత్యామ్నాయ ప్రణాళికలు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. "హార్ముజ్ జలసంధి ద్వారా వచ్చే పరిమాణం కంటే ఎక్కువ ఇంధన వనరులు ప్రస్తుతం మన వద్ద అందుబాటులో ఉన్నాయి" అని ప్రభుత్వ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.
రిఫైనరీలు, ఎల్పీజీ ఉత్పత్తిపై క్లారిటీ
మంగళూరు పెట్రో కెమికల్స్ లిమిటెడ్ (MRPL) వంటి రిఫైనరీలు మూతపడుతున్నాయనే ప్రచారాన్ని ప్రభుత్వం తీవ్రంగా ఖండించింది. MRPL పూర్తి స్థాయిలో పనిచేస్తోందని, అక్కడ తగినంత చమురు నిల్వలు ఉన్నాయని స్పష్టం చేసింది. అంతేకాకుండా, దేశీయ గ్యాస్ అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఎల్పీజీ ఉత్పత్తిని పెంచాలని అన్ని రిఫైనరీలను ఆదేశించింది. పెట్రో కెమికల్ ఉత్పత్తులను విదేశాలకు ఎగుమతి చేయడం కంటే, దేశీయ వినియోగానికే ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. దీనివల్ల మార్కెట్లో ఎటువంటి కొరత ఏర్పడదు.
వ్యూహాత్మక స్వయంప్రతిపత్తి..
భారతదేశం తన ఇంధన నిర్ణయాలను ఏ విదేశీ రాజధానికి అవుట్సోర్స్ చేయదని మరోసారి నిరూపితమైంది. ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ప్రారంభమైనప్పటి నుండి, అంతర్జాతీయ ఒత్తిళ్లు ఉన్నప్పటికీ భారత్ రష్యా నుండి చమురు కొనుగోలును తగ్గించలేదు. చౌకగా లభించే చమురు నేరుగా రవాణా ఖర్చులు, తయారీ రంగం, సామాన్యుల ఇంటి బడ్జెట్పై సానుకూల ప్రభావం చూపుతుంది. అమెరికా వంటి దేశాలతో భారత్ చర్చలు జరుపుతున్నప్పటికీ, అది కేవలం దౌత్యపరమైన సంప్రదింపులే తప్ప అనుమతి కోరడం కాదని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. భారతదేశం వంటి భారీ ఆర్థిక వ్యవస్థలు తమ పౌరుల ప్రయోజనాల కోసం స్వతంత్రంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటాయని ఈ పరిణామాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.