ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ నాయకత్వంలో ఉత్తరప్రదేశ్ జీరో పావర్టీ మిషన్ పేదరిక నిర్మూలనకు ఒక ప్రభావవంతమైన నమూనాగా మారుతోంది. డీబీటీ, ఇంటింటి సర్వే, టెక్నాలజీ ద్వారా అర్హులైన కుటుంబాలకు ఇల్లు, రేషన్, ఆరోగ్యం, విద్య వంటివి అందిస్తున్నారు.
Zero Poverty Mission : ఉత్తరప్రదేశ్లో పేదరిక నిర్మూలన ఇప్పుడు కేవలం ప్రభుత్వ ప్రకటనగా మిగిలిపోలేదు. ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ నాయకత్వంలో ప్రారంభమైన 'జీరో పావర్టీ మిషన్' ఇప్పుడు క్షేత్రస్థాయిలో ప్రభావవంతంగా కనిపిస్తోంది. ఈ ప్రచారంలో పరిపాలనా సంకల్పం, టెక్నాలజీ, క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనను కలిపి ఒక మోడల్ను రూపొందించారు. దీని లక్ష్యం ప్రతి అర్హత ఉన్న కుటుంబాన్ని ప్రభుత్వ పథకాలతో అనుసంధానించడం.
లక్నోలోని గోసాయిగంజ్లో నివసించే రామ్సాగర్, ఉర్మిళ, రాము వంటి కుటుంబాలు దీనికి ఉదాహరణ. వీరికి ఇల్లు, నీరు, రోడ్డు, విద్యుత్, రేషన్, ఇతర అవసరమైన సౌకర్యాలు కల్పించారు.
సమ్మిళిత అభివృద్ధి దిశగా నిర్ణయాత్మక అడుగు
జీరో పావర్టీ ప్రచారం కింద రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిరుపేద కుటుంబాలను గుర్తించి ప్రభుత్వ పథకాలతో అనుసంధానిస్తున్నారు. గోసాయిగంజ్ లబ్ధిదారుల మాదిరిగానే వేలాది కుటుంబాలు ఇల్లు, ఆహారం, విద్యుత్, నీరు, సామాజిక భద్రత ప్రయోజనాలను పొందాయి.
ఈ మిషన్ కేవలం ఆర్థిక సహాయానికి మాత్రమే పరిమితం కాలేదని… ఆహారం, ఆరోగ్యం, ఇల్లు, విద్య, నీరు, ఇంధనం, జీవనోపాధికి సంబంధించిన సమగ్ర పరిష్కారాలను అందిస్తోందని లబ్ధిదారులు చెబుతున్నారు. ఈ ప్రచారం ఉత్తరప్రదేశ్ను సమ్మిళిత అభివృద్ధి, సామాజిక భద్రతకు జాతీయ నమూనాగా మార్చే దిశగా ఒక బలమైన అడుగు.
మొదటి దశ: 8 ప్రధాన పథకాలలో డీబీటీతో అనుసంధానంపై దృష్టి
జీరో పావర్టీ మిషన్ మొదటి దశలో 8 ప్రధాన పథకాల కింద అర్హులైన కుటుంబాలను డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ (డీబీటీ)తో అనుసంధానించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
జిల్లా స్థాయి రిపోర్టుల ప్రకారం:
- రేషన్ పథకంలో 97% అర్హులైన కుటుంబాలకు ప్రయోజనం చేకూరింది
- నిరాశ్రయ మహిళల పెన్షన్లో 87% కవరేజ్
- దివ్యాంగుల పెన్షన్లో 62% మంది లబ్ధిదారులు ఉన్నారు
- పీఎం/సీఎం జన్ ఆరోగ్య యోజనలో 63% కుటుంబాలకు ఆరోగ్య భద్రత
వృద్ధాప్య పెన్షన్, బీఓసీడబ్ల్యూ లేబర్ కార్డ్, కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి, పీఎం/సీఎం ఆవాస్ యోజనలో డేటా శుద్ధి, డూప్లికేట్లను తొలగించడం, అర్హతను తనిఖీ చేసే పని వేగంగా జరుగుతోంది.
రెండో దశ: ఇంటింటికి వెళ్లి నిరుపేద కుటుంబాల పరిశీలన
అక్టోబర్ 15, 2025న ప్రారంభమైన రెండో దశలో 16 పథకాల కింద నిరుపేద కుటుంబాల క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన జరుగుతోంది. దీన్ని జనవరి 15 నాటికి పూర్తి చేయాలి. ఈ దశలో పీఎం ఉజ్వల యోజన, మరుగుదొడ్ల సహాయ పథకం, జల్ జీవన్ మిషన్, విద్యుత్ కనెక్షన్ వంటి ప్రాథమిక సౌకర్యాల కోసం అర్హులైన కుటుంబాలను గుర్తిస్తున్నారు. తద్వారా ఏ ఒక్కరూ ప్రయోజనాలు కోల్పోకుండా చూస్తారు.
మహిళా సాధికారత, విద్యపై ప్రత్యేక దృష్టి
సర్వే ఆధారంగా మహిళలను పెద్ద ఎత్తున జీవనోపాధి మిషన్, స్వయం సహాయక బృందాలతో (SHG) అనుసంధానించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. అదే సమయంలో విద్యా రంగంలో దాదాపు 11 వేల మంది పిల్లలను తిరిగి పాఠశాలల్లో చేర్పించడానికి మళ్లీ నమోదు ప్రక్రియను ప్రారంభించారు.
ముఖ్యమంత్రి హెల్ప్లైన్ 1076 నుంచి ఫీడ్బ్యాక్
యోగి ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి హెల్ప్లైన్ 1076ను పథకాల పర్యవేక్షణ, మెరుగుదలకు ఒక ముఖ్యమైన మాధ్యమంగా మార్చింది. హెల్ప్లైన్కు వచ్చే ఫిర్యాదులు, సూచనలను విశ్లేషించడం ద్వారా, విధానాలు క్షేత్రస్థాయి అవసరాలకు అనుగుణంగా ఉండేలా, ఏ అర్హత ఉన్న కుటుంబం కూడా పథకం నుంచి బయట ఉండకుండా చూస్తున్నారు.