ఉత్తరప్రదేశ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మిషన్ (UPSDM), నేషనల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ (NSDC) స్కీమ్ కింద ట్రైనింగ్ ఇచ్చే సంస్థలకు రంగాల వారీగా లక్ష్యాలను నిర్దేశించింది.
Lucknow : ఉత్తరప్రదేశ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మిషన్ (UPSDM) కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్రంలోని యువతకు పరిశ్రమల అవసరాలకు తగ్గట్టుగా, ఉద్యోగాలు వచ్చేలా శిక్షణ ఇచ్చేందుకు మిషన్ మోడ్లో పనిచేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా నేషనల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ (NSDC) పథకం కింద శిక్షణ ఇచ్చే సంస్థలకు (ట్రైనింగ్ పార్ట్నర్స్ - ITPs) రంగాల వారీగా టార్గెట్లను కేటాయించింది. నిర్దేశించిన నిబంధనలు, నాణ్యతా ప్రమాణాలకు లోబడి ఈ లక్ష్యాలను సకాలంలో పూర్తి చేయాలని UPSDM డైరెక్టరేట్ స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
సెక్టార్ల వారీగా టార్గెట్ల కేటాయింపు
ట్రైనింగ్ ఇచ్చే సంస్థల గత పనితీరు, వారు దరఖాస్తు చేసుకున్న క్రమం ఆధారంగా ఈ టార్గెట్లను కేటాయించారు. ఉదాహరణకు
- బరేలీలోని వెల్స్పన్ లివింగ్ లిమిటెడ్కు అపెరల్ (వస్త్ర) రంగంలో 200 మందికి శిక్షణ ఇచ్చే లక్ష్యాన్ని కేటాయించారు.
- జలౌన్లోని ఇమార్టికస్ లెర్నింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కు హెల్త్కేర్, అపెరల్ రంగాల్లో చెరో 100 మందికి శిక్షణ ఇచ్చే టార్గెట్ ఇచ్చారు.
- లక్నోలోని స్కిల్డ్ టైలరింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ బై రేమండ్కు 50 మందికి శిక్షణ ఇచ్చే లక్ష్యాన్ని కేటాయించారు.
దీన్నిబట్టి చూస్తే, యువతకు శిక్షణ పూర్తికాగానే నేరుగా ఉద్యోగాలు లభించేలా, పరిశ్రమల అవసరాలకు అనుగుణంగా ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యం ఇస్తోందని స్పష్టమవుతోంది.
ట్రైనింగ్ టైమ్, క్వాలిటీ, మానిటరింగ్ ఎలా ఉంటుంది?
ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కింద శిక్షణ వ్యవధి గరిష్ఠంగా 600 గంటలుగా నిర్ణయించారు. రెసిడెన్షియల్ (అక్కడే ఉండి శిక్షణ తీసుకునే) కేంద్రాల్లో రోజుకు కనీసం 8 గంటల శిక్షణ తప్పనిసరి. శిక్షణ ప్రారంభించే ముందు పోర్టల్లో వెరిఫికేషన్ పూర్తి చేయాలి. ప్రతి ట్రైనింగ్ సంస్థ సంబంధిత సెక్టార్ స్కిల్ కౌన్సిల్తో అనుబంధం కలిగి ఉండాలి. ప్రామాణిక సిలబస్ ప్రకారమే శిక్షణ ఇవ్వాలి. శిక్షణ తర్వాత పరీక్షలు కూడా సంబంధిత సెక్టార్ స్కిల్ కౌన్సిల్ ద్వారానే నిర్వహిస్తారు. శిక్షణలో నాణ్యతను కాపాడటం, ఫలితాలను పక్కాగా పర్యవేక్షించడం కోసమే ఈ వ్యవస్థను అమలు చేస్తున్నారు.
పోర్టల్ ఆధారిత హాజరు, చెల్లింపుల వ్యవస్థ
శిక్షణార్థుల హాజరు, ఇతర వివరాలను తప్పనిసరిగా NSDC/SDMS పోర్టల్లో నమోదు చేయాలి. వెరిఫికేషన్ పూర్తయిన తర్వాతే శిక్షణ సంస్థలకు నిధులు విడుదల చేస్తారు. ఏదైనా సంస్థ నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించినా లేదా అవకతవకలకు పాల్పడినా నిబంధనల ప్రకారం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ప్రభుత్వం హెచ్చరించింది.
ఉద్యోగాలే లక్ష్యంగా యోగి సర్కార్ స్కిల్ పాలసీ
ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నైపుణ్యాభివృద్ధిని నేరుగా ఉపాధి కల్పనతో అనుసంధానించే వ్యూహంతో ముందుకెళ్తోంది. పరిశ్రమల డిమాండ్కు అనుగుణంగా శిక్షణ ఇవ్వడం, ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యాన్ని ప్రోత్సహించడం, డిజిటల్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా స్కిల్ ఎకోసిస్టమ్ను బలోపేతం చేస్తోంది. కేటాయించిన లక్ష్యాలను సంబంధిత ఆర్థిక సంవత్సరంలోపే పూర్తి చేయాలని, లేదంటే భవిష్యత్తులో టార్గెట్ల కేటాయింపుపై ప్రభావం పడుతుందని కూడా ఉత్తర్వుల్లో స్పష్టం చేశారు.