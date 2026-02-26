Toll Pass : కేవలం రూ.340 టోల్ పాస్.. నెెలంతా ఫ్రీగా తిరగొచ్చు..!
నెలంతా టోల్ కట్టకుండానే ప్రయాణించవచ్చని చెప్తే మీరు నమ్ముతారా..? ఆశ్చర్యంగా అనిపించినా ఇది నిజం. అయితే ఈ అవకాశం అందరికి కాదు కొందరికి మాత్రమే… అలాగనీ ఎవరో విఐపిలకు కాదు సామాన్య ప్రజలకే…
ఈ టోల్ పాస్ ఉంటే.. మీకు ఫ్రీ జర్నీ
జాతీయ, రాష్ట్ర రహదారులపై రోజూ లక్షల వాహనాలు టోల్ ప్లాజాలు దాటుతుంటాయి. ప్రతి వాహనం టోల్ కట్టడం తప్పనిసరి. కానీ కేవలం రూ.340 చెల్లించి నెలంతా ఎన్నిసార్లైనా టోల్ దాటొచ్చనే విషయం చాలామందికి తెలియదు. ఇది వీఐపీలకు మాత్రమే కాదు, సాధారణ ప్రజలకు కూడా వర్తిస్తుంది.
ప్రయాణంలో డబ్బులు ఆదా..
అయితే ఈ రూ.340 నెలవారీ పాస్ టోల్ ప్లాజాకు 20 కిలోమీటర్ల పరిధిలో నివసించే వారికి మాత్రమే లభిస్తుంది. పని మీద రోజూ రెండు, మూడు సార్లు టోల్ దాటే వారికి ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. రోజుకు రూ.60-100 టోల్ చెల్లిస్తే నెలకు రూ.2000-3000 ఖర్చవుతుంది. కానీ ఈ పాస్తో రూ.340కే నెలంతా తిరగొచ్చు.
ఈ టోల్ పాస్ ఎలా పొందాలి..?
ఈ సదుపాయం ప్రైవేట్ వాహనాలకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. ట్యాక్సీలు, కమర్షియల్ వాహనాలకు ఇది వర్తించదు. పాస్ కోసం నేరుగా టోల్ ప్లాజా ఆఫీసులో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఆధార్ కార్డు, కరెంట్ బిల్లు లేదా రేషన్ కార్డుతో అడ్రస్ వెరిఫై చేస్తారు. ఆ తర్వాత రూ.340 చెల్లిస్తే నెలవారీ పాస్ ఇస్తారు.