ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ నాయకత్వంలో స్కాలర్‌షిప్ పథకాలు అవసరమైన విద్యార్థుల కలలను నిజం చేస్తున్నాయి. స్కాలర్‌షిప్‌తో చదువు పూర్తి చేసి ఉద్యోగాలు పొందిన విద్యార్థులను తాజాగా సీఎం సత్కరించారు. &nbsp;

Lucknow : ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ నాయకత్వంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నడుపుతున్న స్కాలర్‌షిప్ పథకాలు వేలాది మంది పేద, ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థుల జీవితాల్లో సానుకూల మార్పులు తెస్తున్నాయి. ఈ పథకాల ద్వారా విద్యార్థులు తమ చదువును పూర్తి చేయడమే కాకుండా, ఉపాధి రంగంలో కూడా విజయం సాధిస్తున్నారు.

స్కాలర్‌షిప్‌తో విజయం సాధించిన విద్యార్థులకు సన్మానం

ఈ క్రమంలో స్కాలర్‌షిప్‌ను సద్వినియోగం చేసుకుని విద్య, ఉపాధిలో విజయం సాధించిన విద్యార్థులను సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ సత్కరించారు. ఈ సందర్భంగా శివమ్ చంద్ర, శ్రుతి శుక్లా, అంకిత్ యాదవ్, సౌమిత్ర యాదవ్, మహమ్మద్ అనస్ అహ్మద్, శుభమ్ కుమార్‌లను సత్కరించారు. ఈ విద్యార్థులు స్కాలర్‌షిప్‌ ద్వారా ఆత్మనిర్భరత సాధించి సమాజానికి స్ఫూర్తిదాయక ఉదాహరణగా నిలిచారు.

విజయానికి బలమైన పునాది స్కాలర్‌షిప్ పథకం

కార్యక్రమంలో సన్మానం అందుకున్న విద్యార్థులు ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్‌కు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ తమ విజయ గాథలను పంచుకున్నారు. స్కాలర్‌షిప్ పథకం తమ చదువుకు, కెరీర్‌కు ముఖ్యమైన ఆధారంగా నిలిచిందని, ఇది తమకు ముందుకు సాగే అవకాశాన్ని ఇచ్చిందని విద్యార్థులందరూ చెప్పారు.

స్కాలర్‌షిప్‌తో చదువు పూర్తి చేసి కంప్యూటర్ అసిస్టెంట్‌గా మారిన శ్రుతి శుక్లా

సన్మానం అందుకున్న విద్యార్థిని శ్రుతి శుక్లా మాట్లాడుతూ… ఈ రోజు తనకు, తన కుటుంబానికి చాలా గర్వకారణమైన క్షణం అని చెప్పారు. ఆమె 2020లో అటల్ బిహారీ వాజ్‌పేయి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ డిగ్రీ కళాశాల నుంచి గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేశారు. చదువుకునే రోజుల్లో ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చిన స్కాలర్‌షిప్ ఆమెకు ఆర్థికంగా అండగా నిలిచింది. దానివల్ల ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా చదువు పూర్తి చేయగలిగారు. ప్రస్తుతం ఆమె ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్ర విద్యుత్ ఉత్పాదన నిగమ్‌లో కంప్యూటర్ అసిస్టెంట్‌గా పనిచేస్తున్నారు. తన విజయానికి ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్, సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ కారణమని ఆమె చెప్పారు.

స్కాలర్‌షిప్‌తో ఇంజనీర్ కల నెరవేరింది

సన్మానం అందుకున్న విద్యార్థి అంకిత్ యాదవ్ తన పోరాట ప్రయాణాన్ని పంచుకుంటూ, ప్రస్తుతం తాను సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్‌గా పనిచేస్తున్నానని చెప్పాడు. అతను 2024లో ఇంటిగ్రల్ యూనివర్సిటీ నుంచి ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేశాడు.

మధ్యతరగతి కుటుంబం కావడంతో ఆర్థిక సవాళ్లు ఎదురయ్యాయి, కానీ ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వ స్కాలర్‌షిప్ పథకం అతనికి పెద్ద అండగా నిలిచింది. ఈ సహకారంతోనే అతను ఈ రోజు తన కలలను నిజం చేసుకోగలిగాడు. అతను ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్, సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ మంత్రి అసిమ్ అరుణ్, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపాడు.

విద్యార్థులకు స్కాలర్‌షిప్ సర్టిఫికెట్లు అందించిన సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్

ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ కింది విద్యార్థులకు స్కాలర్‌షిప్ సర్టిఫికెట్లు కూడా అందించారు-

  • సుహానీ జైస్వాల్
  • ఉదిత్ కిషన్
  • ఉదిత్ రాజ్
  • రూపాలీ సాహు
  • శౌర్య సింగ్
  • ఇషికా గుప్తా
  • అనూప్ సింగ్
  • రుకైయా
  • అమిత్ కుమార్
  • ఆదిత్య కుమార్