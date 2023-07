Teen run over by train while taking selfie: స్నేహితులతో సెల్ఫీ దిగుతుండగా కదులుతున్న రైలు ఢీకొని 18 ఏళ్ల యువకుడు మృతి చెందిన విషాద సంఘటన ఉత్తరప్రదేశ్ లోని మథురలో చోటుచేసుకుంది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. తివారీపురం రైల్వే బ్రిడ్జి వద్ద వంశ్ అనే వ్యక్తి తన ముగ్గురు స్నేహితులతో కలిసి ఉదయం ద్వారకా దిష్ ఆలయాన్ని సందర్శిస్తుండగా ఈ ఘటన జరిగింది.

జమునా పర్ ప్రాంతంలోని తివారీపురం వైపు వెళ్లిన ముగ్గురు స్నేహితులు తమ ద్విచక్రవాహనాన్ని పార్క్ చేసి వంతెనపై సెల్ఫీలు దిగడం ప్రారంభించారు. కొద్దిసేపటికే రైలు వచ్చి దాన్ని నివారించేందుకు ముగ్గురూ బ్రిడ్జికి అవతలి వైపు వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించారని, అయితే, వంశ్ ట్రాక్ కు చాలా దగ్గరగా వెళ్లాడని స‌మాచారం. రైలు ఢీకొని 18 ఏళ్ల యువకుడు అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. రైల్వే ట్రాక్ లు, నదీ తీరాలు వంటి ప్రమాదకర ప్రదేశాల వద్ద సెల్ఫీలు దిగవద్దని ఉత్తరప్రదేశ్ పోలీసులు ప్రజలకు సూచనలు జారీ చేశారు.

సెల్ఫీ మరణాలు..

సెల్ఫీ మరణాల్లో భారత్ అగ్రస్థానంలో ఉందనీ, సెల్ఫీ తీసుకుంటూ జరిగిన కొన్ని ప్రమాదాల్లో 100 మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోయారని తాజా అధ్యయనంలో వెల్లడైంది. 2011 నుంచి 2017 మధ్య ప్రపంచవ్యాప్తంగా 259 సెల్ఫీ మరణాలు సంభవించగా, అందులో 159 మరణాలు భారత్ లోనే నమోదయ్యాయి. ఈ ఏడాది జూన్ లో ఉత్తరప్రదేశ్ లోని నోయిడాలో ఓ టీనేజ్ బాలిక తన ఇంటి మేడపై సెల్ఫీ తీసుకుంటూ కిందపడి మృతి చెందింది.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం నోయిడా సెక్టార్ 11లో ఓ బాలిక తన మేడపై నడుచుకుంటూ సెల్ఫీ తీసుకుంటుండగా ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. యువతి కాలు జారి బాల్కనీ నుంచి జారిపడటంతో ఆమె మృతి చెందింది. తీవ్రంగా గాయపడిన బాలికను కుటుంబ సభ్యులు నోయిడా మెట్రో ఆస్పత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందింది. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో ఒడిశాలోని రాయగడ జిల్లాలో గూడ్స్ రైలుపై సెల్ఫీ తీసుకుంటుండగా లైవ్ వైర్ తగిలి 14 ఏళ్ల బాలుడు విద్యుదాఘాతానికి గురై మృతి చెందాడు.

ఈ ప్రమాదంలో కాశీపూర్ బ్లాక్ పరిధిలోని బర్తిబలి గ్రామానికి చెందిన దేబేంద్ర నాయక్ అనే వ్యక్తి విద్యుదాఘాతంతో మృతి చెందగా, అతని ఇద్దరు స్నేహితులకు గాయాలయ్యాయి. బాలుడు 25 కేవీ లైవ్ వైర్ ను తాకడంతో అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. గత ఏడాది ఏప్రిల్ లో మధ్యప్రదేశ్ లోని ఛత్తర్ పూర్ రైల్వేస్టేషన్ లో రైలు ఇంజిన్ పై సెల్ఫీ తీసుకుంటుండగా హైటెన్షన్ పవర్ కేబుల్ తగిలి 16 ఏళ్ల యువకుడు విద్యుదాఘాతానికి గురై మృతి చెందాడు.