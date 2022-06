Ban on single use plastics: ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్‌మెంట్ సవరణ నిబంధనలు- 2021 ప్ర‌కారం 75 మైక్రాన్ల కంటే తక్కువ మందం కలిగిన ప్లాస్టిక్ క్యారీ బ్యాగ్‌ల తయారీ, దిగుమతి, నిల్వ, పంపిణీ, అమ్మకం మరియు వాడకాన్ని ఇప్పటికే కేరళ నిషేధించింది.

Ban on single use plastics in Kerala: ప్లాస్టిక్ వినియోగం క్ర‌మంగా పెరుగుతోంది. అయితే, ఇది భూమిలో త్వ‌ర‌లో క‌లిసిపోయే స్వ‌భావంలేని కార‌ణంగా ప‌ర్యావ‌ర‌ణంపై తీవ్ర‌మైన ప్ర‌తికూల ప్ర‌భావం చూపుతోంది. అనేక జీవ‌జాతుల‌ మ‌నుగ‌డకు ప్ర‌తికూలంగా మారుతోంద‌ని ప‌ర్యావ‌ర‌ణ శాస్త్ర‌వేత్త‌లు ఆందోళ‌న వ్య‌క్తం చేస్తున్నారు. ఈ నేప‌థ్యంలోనే ప్ర‌భ‌త్వం ప్లాస్టిక్ వినియోగంపై ఆంక్ష‌లు విధిస్తూ వ‌స్తోంది. ఈ క్ర‌మంలోనే కేర‌ళ ప్రభుత్వం జనవరి 2020 నాటికి సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ తయారీ, అమ్మకం, నిల్వ మరియు రవాణాపై నిషేధం విధించింది. ప్లాస్టిక్ సంచుల వినియోగం బయటపడే అవకాశం ఉన్నట్లు అనిపించినప్పటికీ, క‌రోనా వైర‌స్ మ‌హ‌మ్మారి విజృంభ‌ణ కార‌ణంగా దీనిని నిషేధాన్ని అమలు చేయడం సాధ్యం కాలేదు.

ఇప్పుడు, కేంద్ర ప్రభుత్వం జూలై 1 నుంచి తక్కువ వినియోగం మరియు చెత్త వేయడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉన్న కొన్ని సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ ఉత్పత్తుల తయారీ, దిగుమతి, నిల్వ, పంపిణీ, అమ్మకం మరియు వాడకంపై నిషేధం విధిస్తున్న‌ట్టు ప్రకటించింది. ప్లాస్టిక్ తో త‌యారు చేసిన‌ మిఠాయి కర్రలు, బెలూన్‌ల కోసం ప్లాస్టిక్ కర్రలు, ఐస్‌క్రీం కర్రలు, ప్లాస్టిక్ జెండాలు, అలంకరణ కోసం పాలీస్టైరిన్ (థర్మోకోల్), ప్లాస్టిక్ ప్లేట్లు, కప్పులు మరియు గ్లాసులు, ఫోర్కులు, స్పూన్లు, కత్తులు, గడ్డి, ట్రేలు వంటి కత్తిపీటలు, స్వీట్ చుట్టూ ప్యాకింగ్ ఫిల్మ్ చుట్టడం, పెట్టెలు, ఆహ్వాన కార్డులు మరియు సిగరెట్ ప్యాక్‌లు, 100 మైక్రాన్‌ల కంటే తక్కువ ప్లాస్టిక్ లేదా PVC బ్యానర్‌లు మరియు స్టిరర్‌లు నిషేధిత ఉత్ప‌త్తుల్లో ఉన్నాయి.

ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్‌మెంట్ సవరణ నిబంధనలు-2021 ప్ర‌కారం.. 75 మైక్రాన్ల కంటే తక్కువ మందం కలిగిన ప్లాస్టిక్ క్యారీ బ్యాగ్‌ల తయారీ, దిగుమతి, నిల్వ, పంపిణీ, అమ్మకం మరియు వినియోగాన్ని ఇప్పటికే నిషేధించింది. డిసెంబర్ 31 నుంచి 120 మైక్రాన్ల కంటే తక్కువ మందం కలిగిన ప్లాస్టిక్ క్యారీ బ్యాగ్‌లపై నిషేధం కొన‌సాగుతోంది. దీనితో కేర‌ళ‌లో నిషేధించబడిన సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ ఉత్పత్తుల జాబితాలో మందంతో సంబంధం లేకుండా ప్లాస్టిక్ క్యారీ బ్యాగ్‌లు కూడా ఉన్నాయి. చెత్త సంచులు, నాన్-నేసిన సంచులు, ప్లాస్టిక్ జెండాలు, బంటింగ్‌లు కూడా ఉన్నాయి. 500 ml కంటే తక్కువ సామర్థ్యమున్న త్రాగునీటి PET/PETE సీసాలు, ప్లాస్టిక్ పూతతో కూడిన పేపర్ కప్పులు, ప్లేట్లు, గిన్నెలు మరియు పేపర్ క్యారీ బ్యాగ్‌లు, ప్లేట్లుగా ఉపయోగించే ప్లాస్టిక్/ప్లాస్టిక్-పూత ఆకులు, ప్లాస్టిక్ ప్యాకెట్లు, ప్లాస్టిక్ నారు సంచులు, టేబుల్ స్ప్రెడ్‌లుగా ఉపయోగించే ప్లాస్టిక్ షీట్లు, ప్లాస్టిక్ వాటర్ పౌచ్‌లు, నాన్-బ్రాండెడ్ ప్లాస్టిక్ జ్యూస్ ప్యాకెట్లు, ప్లేట్లు, కప్పులు మరియు థర్మాకోల్‌తో చేసిన అలంకరణలు, PVC ఫ్లెక్స్ పదార్థాలు, ప్లాస్టిక్ పూతతో కూడిన వస్త్రం, కప్పులు, ప్లేట్లు, స్పూన్లు మరియు గడ్డి వంటి సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ పాత్రలు కేర‌ళ ప్ర‌భుత్వ నిషేధిత జాబితాలో ఉన్నాయి.

కేంద్ర ప్రభుత్వ నోటిఫికేషన్‌లో ఉల్లంఘనలకు జరిమానాలను పేర్కొననప్పటికీ, ప్రస్తుత నిబంధనల ప్రకారం ₹10,000 నుండి ₹50,000 వరకు జరిమానా విధించబడుతుందని అలాగే లైసెన్స్ రద్దు చేయబడుతుందని సుచిత్వ మిషన్ అధికారులు చెబుతున్నారు. స్థానిక సంస్థలు, పోలీసులు కలిసి ప్లాస్టిక్ నిషేధానికి చ‌ర్య‌లు తీసుకుంటున్నారు. కొన్ని స్థానిక సంస్థలు దీనిపై చురుగ్గా వ్యవహరిస్తుండగా, మరికొన్నింటికి తగిన వసతులు లేవు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో స్థానిక సంస్థలు చర్యలు తీసుకునేందుకు జిల్లా స్థాయి స్క్వాడ్‌లను ఏర్పాటు చేసే అంశం పరిశీలనలో ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు.