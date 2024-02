పంజాబ్ గవర్నర్ బన్వరిలాల్ పురోహిత్ రాజీనామా.. కారణమేంటంటే ?

పంజాబ్ గవర్నర్ బన్వరిలాల్ పురోహిత్ తన పదవికి రాజీనామా (Punjab Governor Banwarilal Purohit has resigned from his post) చేశారు. వ్యక్తిగత కారణాలతోనే తాను ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు వెల్లడించారు. ఈ మేరకు రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము (President Draupadi Murmu)కు లేఖ రాశారు. రాజీనామాను ఆమోదించాలని కోరారు.