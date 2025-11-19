Mamata Banerjee: భారత ఎన్నికల సంఘం నిర్వహిస్తున్న ఓటర్ల జాబితా సవరణ పనుల భరించలేని ఒత్తిడి కారణంగా, బీఎల్ఓగా నియమితులైన అంగన్వాడీ కార్యకర్త ఆత్మహత్య చేసుకున్నారని పశ్చిమ బెంగాల్ సీఎం మమతా బెనర్జీ ఆరోపించారు.
Mamata Banerjee: ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ బుధవారం జల్పైగురిలోని మాల్ బ్లాక్లో ఒక బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్ (BLO) మృతి పట్ల సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. అలాగే, ఆమె ఎన్నికల సంఘాన్ని కూడా తప్పుపట్టారు. ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సవివర సవరణ (Special Intensive Revision - SIR) వారిపై తీవ్రమైన ఒత్తిడిని సృష్టించిందని, దీని కారణంగా ఇప్పటివరకు 28 మంది మరణించారని మమత ఆరోపించారు.
భారత ఎన్నికల సంఘం నిర్వహిస్తున్న ఓటర్ల జాబితా సవరణ పనుల భరించలేని ఒత్తిడి కారణంగా, బీఎల్ఓగా నియమితులైన అంగన్వాడీ కార్యకర్త ఆత్మహత్య చేసుకున్నారని ముఖ్యమంత్రి ఆరోపించారు. 2026 శాసనసభ ఎన్నికలకు ముందు, ఈ ప్రక్రియ ఉద్యోగులను ప్రణాళిక లేని, విశ్రాంతి లేని పని ముందు నిలబెట్టిందని ఎక్స్ (X) లో పోస్ట్ చేస్తూ మమత ఎన్నికల కమిషన్ను తీవ్రంగా విమర్శించారు.
28 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు : మమతా బెనర్జీ
ఎస్ఐఆర్ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి 28 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారని, కొందరు భయం, అనిశ్చితి కారణంగా, మరికొందరు ఒత్తిడి, అదనపు పని కారణంగా మరణించారని ఆమె తెలిపారు. భారత ఎన్నికల సంఘం ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న ఓటర్ల జాబితా సవరణ పనిలోని భరించలేని ఒత్తిడి కారణంగా ఎక్కువ ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారని ముఖ్యమంత్రి ఆరోపించారు.
ఎక్స్ పోస్ట్ లో మమత ఎన్నికల సంఘాన్ని తీవ్రంగా విమర్శించారు. 2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికల ముందు ఇది ఉద్యోగులను "ముందుగా ప్రణాళిక లేని, విశ్రాంతి లేని పని"లోకి నెట్టివేసిందని ఆమె అన్నారు. SIR ప్రారంభమైనప్పటి నుండి, కొంతమంది భయం, అనిశ్చితి కారణంగా, మరికొందరు ఒత్తిడి, అధిక పనిభారం కారణంగా 28 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారని ఆమె తెలిపారు.
"భారత ఎన్నికల సంఘం ప్రణాళిక లేని, నిరంతర పని ఒత్తిడి కారణంగా ఈ విలువైన జీవితాలు పోతున్నాయి. గతంలో మూడు సంవత్సరాలు పట్టే ప్రక్రియ ఇప్పుడు ఎన్నికలకు కేవలం రెండు నెలల ముందు పూర్తి చేయలని చూస్తున్నారు. రాజకీయ యజమానులను సంతృప్తి పరచడానికి, BLOల మీద అమానవీయమైన ఒత్తిడిని తీసుకొస్తున్నారు" అని ఆమె అన్నారు.
ఎన్నికల సంఘం విచక్షణతో వ్యవహరించాలనీ, ఈ ప్రచారాన్ని తక్షణమే నిలిపివేయాలని కోరారు. SIR పని ప్రస్తుత వేగంతో కొనసాగితే, మరిన్ని ప్రాణాలు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని ఆమె హెచ్చరించారు. "భారత ఎన్నికల సంఘం విచక్షణతో వ్యవహరించి, మరింత ప్రాణనష్టం జరగకముందే ఈ ప్రణాళిక లేని ప్రచారాన్ని తక్షణమే ఆపాలని నేను కోరుతున్నాను" అని ఆమె అన్నారు.