Chandrayaan 4: చంద్రుడిపై మట్టిని భూమిపైకి తేనున్న ఇస్రో.. ముహుర్తం ఖరారు.
Chandrayaan 4: భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఇస్రో మరో కీలక ప్రయోగానికి సిద్ధమైంది. జాబిల్లిపై దాగి ఉన్న రహస్యాలను తెలుసుకునేందుకు నిర్ణయించిన చంద్రయాన్ 4 ప్రయోగానికి సిద్ధమవుతోంది. ఇందుకు సంబంధించి కీలక ప్రకటన చేసింది.
చంద్రయాన్-4కి గ్రీన్ సిగ్నల్
ఇస్రో చైర్మన్ వి. నారాయణన్ ప్రకటించిన వివరాల ప్రకారం.. భారత్ 2028లో చంద్రయాన్-4ను అంతరిక్షంలోకి పంపేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ మిషన్లో చంద్రుని నేల నమూనాలను భూమికి తీసుకురావడం ప్రధాన లక్ష్యం. ఇప్పటివరకు అమెరికా, రష్యా, చైనా మాత్రమే ఇలాంటి మిషన్లను విజయవంతంగా పూర్తిచేశాయి. ఈ జాబితాలో భారత్ కూడా చేరబోతోంది.
చంద్రుడి నుంచి నేల నమూనాలు తెచ్చే సవాలైన మిషన్
చంద్రయాన్-4ను “Lunar Sample Return Mission”గా రూపొందిస్తున్నారు. చంద్రుడి ఉపరితలం నుంచి నమూనాలను సేకరించి భూమికి తీసుకురావడం అత్యంత క్లిష్టమైన పని. దీనికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఆమోదం ఇచ్చింది. ఈ మిషన్ను ఇస్రో చరిత్రలో అత్యంత సవాలైన చంద్రయాన్ ప్రాజెక్ట్గా పేర్కొంటున్నారు.
2035 నాటికి భారతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం
ఇస్రో మరో పెద్ద ప్రాజెక్ట్గా — భారత అంతరిక్ష కేంద్రం (Indian Space Station) నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించింది. మొత్తం ఐదు మాడ్యూళ్లలో, తొలి యూనిట్ను 2028లో భూమి కక్ష్యలో ప్రవేశపెట్టనున్నట్లు తెలిపారు. 2035 నాటికి మొత్తం స్టేషన్ సిద్ధమవుతుందని అంచనా. దీని ద్వారా అమెరికా, చైనా తర్వాత స్వంత స్పేస్ స్టేషన్ ఉన్న మూడో దేశంగా భారత్ నిలుస్తుంది.
గగన్ యాన్ మిషన్ – 2027 లక్ష్యం
మనుషులను అంతరిక్షానికి పంపే తొలి భారత మిషన్ అయిన గగన్ యాన్ ప్రాజెక్ట్పై కూడా నారాయణన్ వివరాలు వెల్లడించారు. ముందుగా 2025లో ప్రయోగం చేయాలనుకున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ను ఇప్పుడు 2027కు మార్చారు. మొదటి మానవ సహిత ప్రయాణానికి ముందు మూడు అన్మ్యాన్డ్ టెస్ట్ ఫ్లైట్లు జరగనున్నాయి.
తొలి ప్రైవేట్ PSLV రాకెట్, రాకెట్ ఉత్పత్తి పెంపు
ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో మొత్తం ఏడు ప్రయోగాలు ప్లాన్ చేశారు. అందులో ప్రత్యేక ఆకర్షణ — భారతీయ ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రీ తయారు చేసిన తొలి PSLV రాకెట్. అదనంగా వాణిజ్య ఉపగ్రహాలు, మరికొన్ని PSLV, GSLV ప్రయోగాలు కూడా ఉంటాయి. వచ్చే మూడు ఏళ్లలో ఇస్రో రాకెట్ తయారీ సామర్థ్యాన్ని మూడు రెట్లు పెంచే లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతోంది.